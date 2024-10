Böde Danit a válogatottba? Nem is őrültség...

– Meglepődtem, hogy a mester a kezdőbe nevezett, az elmúlt két hétben még edzésen se nagyon tudtam gólt szerezni. De úgy tűnik, jó húzás volt – Böde Dániel a rá jellemző őszinteséggel fogadta a gratulációt a 3-1-es hazai sikerrel végződött Paks–Ferencváros mérkőzés után.

Az edzésen nyújtott gyenge formához képest a meccs annyira jól sikerült, hogy Böde gólt szerzett, s a ferencvárosi védők láthatóan nem nagyon tudtak mit kezdeni vele. A találkozó utóélete, hogy a szurkolók egyenesen a válogatottba követelik a középcsatárt.

Ádám Martin újra csereszerepkörbe kényszerült

Ez első hallásra őrültségnek hangzik, hiszen Böde Dániel már 37 éves, s legutóbb hat éve szerepelt a válogatottban. Jobban belegondolva mégis van benne rációt.

Szalai Ádám visszavonulását követően egy darabig Ádám Martin tűnt a legesélyesebbnek arra, hogy a válogatott középcsatára legyen. Marco Rossi dorgálta is eleget a szakállas centert, le kell fogynia, többet kell futnia, máskülönben a nemzetközi porondon nem tud érvényesülni. Tavaly aztán Varga Barnabás berobbanása új helyzetet teremtett.

Az immár ferencvárosi csatár az előző idényben a válogatottban is ontotta a gólokat, egyértelműen alapemberré lépett elő Rossi csapatában. Ádám Martin tehát visszakerült a korábbi szerepkörbe, azzal a különbséggel, hogy már nem Szalai Ádám, hanem Varga Barnabás mögött taktikai csere, a meccsek hajrájában jut szóhoz, mint legutóbb Bosznia-Hercegovina ellen, amikor kis szerencsével akár el is dönthette volna a találkozót.

Ádám Martin helyzete megváltozott. Fotó: Kovács Péter/ Nemzeti Sport

Mi szól Böde Dániel és mi Ádám Martin mellett?

Joggal vetődik fel a kérdés: biztos, hogy erre ő a legalkalmasabb, még inkább, csak ő alkalmas?

Nos, Böde Dániel és Ádám Martin hasonló alkatú futballista: Böde 190, Ádám 191 centi, a testsúlyukat fedje jótékony homály... Mindketten elsősorban a testi erejüknek köszönhetően érvényesülnek. Ingoványos terület, hogy vajon melyikük a jobb futballista. Nyilván Ádám Martin mellett szól, hogy ő még csak 29 éves, Böde viszont már 37.

Ádám leegyszerűsítve egy jó idénynek köszönhetően lett válogatott és nemzetközileg is jegyzett labdarúgó, amikor a 2021–22-es évadban 31 találattal gólkirály lett a Paks játékosaként. Bödének azért több jó éve is volt...

Igaz, az NB I nem a nemzetközi porond, de Böde éppen a Fradi ellen bizonyította, hogy még most is zavarba tudja hozni akár az Európa-ligában szereplő védőket is.

Böde Dániel a 2018-as Magyarország-Észtország Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

Rossi egyetlen egyszer adott lehetőséget Bödének

Böde Marco Rossinál egyetlen egyszer, még a kezdetekkor, 2018-ban az Észtország elleni mérkőzésen volt válogatott, azóta nem is kapott meghívót. Érthetően, tegyük hozzá, mert pályafutása végére Szalai Ádám vezéregyéniséggé nőtte ki magát a válogatottban.

Most azonban új helyzet van. Macheda szerződtetésével Ádám Martin sajnos a kispadra szorulhat görög klubcsapatában, a Tripoliszban, azaz ha Rossi tartja magát az elveihez, idővel a válogatottból is kimaradhat.

Böde viszont rendszeresen játékban van, csereként, húsz percet bárki ellen kibír, s persze örömmel játszana ismét a válogatottban.

– Én soha nem mondanám le a válogatottságot. Ha két mankóval kellene menni, akkor is mennék, a hazádért játszani a legnagyobb megtiszteltetés szerintem – mondta még májusban, az Európa-bajnokság előtt.

Bödével persze nem lehet és nem is kell hosszú távra számolni, ő maga sem kerget rózsaszín álmokat. Ám taktikai fegyverként akár be is válhat, s ha történetesen az ő egyetlen villanásán múlhat a harmadik hely a Nemzetek Ligája A osztályának 3. csoportjában, akkor már érdemes elgondolkozni a reaktiválásán.

