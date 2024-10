Böde Dániel meglepetése, Pascal Jansen szerint nem volt igaza a támadónak

Böde Dániel nem ünnepelte meg a gólját. A Paks rutinos labdarúgója hét éven volt a Ferencváros játékosa, s a kapocs nem tűnt el, noha Böde már évek óta ismét a Paksban szerepel, nagyrészt Bognár György irányítása alatt. A támadó szerezte vasárnap este a tolnaiak második gólját, ami kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy a Ferencváros Pascal Jansen irányítása alatt a Paks ellen veszítse el hazai veretlenségét.

Böde Dániel szerint a Paks meglepte a Ferencvárost, Pascal Jansen nem értett egyet a támadó véleményével Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

– Nagyon jól kezdtünk, szerintem megleptük a Ferencvárost azzal, hogy nagyon rájuk mentünk. A második félidőben betoltuk a buszt a kapu elé, nagy nyomás volt a csapaton, de hála Istennek túléltük, így megérdemelten nyertünk – mondta a 3-1-es győzelem után Böde, aki pályafutása során harmadszor volt eredményes a Ferencváros ellen, de azóta először, hogy 2019-ben elhagyta a fővárosi klubot.

Miért kezdett a Ferencváros ellen Böde Dániel?

Böde a Paks első hét bajnokiján kivétel nélkül csereként állt be, a Ferencváros ellen viszont a kezdőcsapatban találta magát.

– Meglepődtem, hogy a mester a kezdőbe nevezett, az elmúlt két hétben még edzésen se nagyon tudtam gólt szerezni. De úgy tűnik, jó húzás volt – fogalmazott Böde Dániel.

Játékosa szavaival a sajtótájékoztatón szembesítették a paksi vezetőedzőt, Bognár György pedig megindokolta Böde kezdését. – Az volt a tervünk, hogy az első negyedórában nagy nyomást helyezünk a Fradira, ehhez pedig szükség volt arra, hogy Böde a pályán legyen.

Arra alapoztunk, hogy a Fradi csütörtökön játszott, mi pedig egy egész hetet tudtunk erre a meccsre készülni, és ilyenkor hiába jobb az egyik csapat, a mentális és fizikai frissesség a másik javára billentheti a mérleg nyelvét.

– A számításunk bejött, hamar vezetést szereztünk. A második félidőben már inkább csak bekkeltünk, nyomott a Fradi, bár olyan sok nagy helyzetet nem tudott kidolgozni – értékelt Bognár György.

Bognár György és a kezdőbe visszatért hős

A győztes Paks hősei közé tartozott Osváth Attila is, aki előbb gólt szerzett, majd két beadásával is gólpasszt adott. – Két hete, a Győr ellen Osváth tizenöt beadásából egy sem volt jó, utána ki is került a csapatból, a Fehérvár ellen a fiatal Győrfi Milán jól is játszott a helyén. Ma viszont Osváth újra kezdett, Kehinde ellen szükség volt az ő sebességére és védekezőkészségére. Szerintem használt neki a múlt heti kispad, a Ferencváros ellen újra azt az Osváthot láttuk, akit az előtte lévő időszakban.

Pascal Jansen nem tervez változtatást

Pascal Jansen, a Ferencváros vezetőedzője részben Bödére és Bognárra is rácáfolt. – Nem lepett meg minket a Paks, sokkal inkább a mi hibánk volt, hogy hamar gólt kaptunk. Nem voltunk ott a pályán, az ellenfél sokkal agresszívebben kezdett, mi lassan melegedtünk bele a meccsbe. A félidőben megérdemelten vezetett 2-0-ra a Paks, a félidőben hármat cseréltünk, hogy változtassunk a játék képén. Ez bejött, a második felidőben megvoltak a lehetőségeink, de ezekből gólokat kell szereznünk ahhoz, hogy kétgólos hátrányt ledolgozzunk, ezt pedig nem tudtuk megtenni.

A válogatottszünet előtti hetet nem zárta jól az FTC: az Európa-liga alapszakaszában a Tottenham, majd az NB I-ben a Paks ellen is kikapott. A szünet után a Ferencváros az alsóházhoz tartozó ellenfelekkel (Fehérvár, Győr, Debrecen) szemben javíthat, az Európa-ligában viszont a következő feladat is nehéznek ígérkezik a francia Nice ellen.