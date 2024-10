Még Angliában is háborognak a Ferencváros meg nem adott gólja miatt

Talán kevesen számítottak arra, hogy a Ferencváros csütörtökön vezetést szerez a Tottenham Hotspur ellen, pedig így történt, Varga Barnabás a 17. percben egy fejesgóllal vette be a londoniak kapuját. Ám a zöld-fehér szurkolótábor nagy bánatára csak másodpercekig volt előnyben a Fradi, a találatot lesre hivatkozva ugyanis érvénytelenítették. Néhány perccel később Pape Matar Sarr góljának köszönhetően már a Spurs vezetett, amely ezután nem engedte ki a kezéből a győzelmet. A Ferencvárosnak azért egy szépítő gólra futotta, újra Varga volt eredményes, 2-1-re nyertek a vendégek.

Meg kellett volna adni Varga gólját?

A meccs legtöbbet vitatott jelenete az elvett gól volt. Még a TNT szakkommentátora, az egykoron a Tottenham mezét 377 mérkőzésen magára húzó Glenn Hoddle sem értette a döntést.

– Ezt megúszta a Spurs, érvényes gól volt. Nem értem, miért lenne les. Az egész életemet a futballban töltöttem, meg tudom állapítani, hogy Adama Traoré nem zavarta a kapusunkat, noha mozgott a Spurs kapuja felé – magyarázta a korábbi középpályás.

Később egy fotóval bizonygatták Hoddle-nek, hogy helyes döntés született. Az ábra alapján centiméteres lesről ugyan lehetett szó, de nem mindegy, melyik pillanatban húzták meg a vonalat, hiszen Varga nagy sebességgel érkezett.

✅Varga was offside in Ferencvaros' disallowed goal against Tottenham. pic.twitter.com/690jxNdqnp — Football Offsides (@FutOffsides) October 3, 2024

Hoddle „a bizonyíték” ellenére is kitartott a véleménye mellett. – Nehéz döntés. Látom a vonalakat, de nem vagyok biztos benne. Azt gondoltuk, hogy Traoré miatt ítéltek lest, de most kiderült, hogy Varga miatt. Bár tényleg nehéz dönteni, én továbbra is úgy látom, hogy a Spurs ezt most megúszta.

Nem a kommentátor volt az egyetlen, aki így látta a helyzetet. A Ferencváros vezetőedzője, Pascal Jansen is elmélkedett az elvett gólról a meccs utáni sajtótájékoztatón, míg

az angol bulvárlapok közül a The Sun és a Daily Star minden idők legrosszabb lesítéletéről írt, és a megállapítással több szurkoló is egyetértett.

A BBC és a Sky Sports ennél visszafogottabb volt, mindkét portál csak annyit jegyzett meg, hogy centiméteres les miatt érvénytelenítették a Fradi vezető gólját.