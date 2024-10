Erőlködik a Fradi, a Tottenham őrzi egygólos előnyét

Úgy tűnik, meghallgatta a szurkolói óhajt Pascal Jansen, a Ferencváros vezetőedzője, és hazai pályán igencsak támadó szellemű kezdőcsapatot állított össze, melyben egymás mellett kapott helyet a 2023-as és 2024-es magyar, valamint a 2024-es szerb gólkirály, azaz Varga Barnabás és Matheus Saldanha. Utóbbi először került a kezdőcsapatba a Ferencvárosnál, amely a Tottenham Hotspurt fogadja a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának második fordulójában.

Az éppen egy hónapja a Partizan Beogradtól szerződtetett brazil támadó eddig csak csereként lépett pályára a zöld-fehéreknél, de így is négy meccsen már hatszor volt eredményes, így Pascal Jansen vezetőedző ezúttal már a kezdőben számít rá. A szerb bajnokság társgólkirálya ugyanakkor nem a magyar gólkirályt, Varga Barnabást szorította ki a középcsatár-pozíciójából, ugyanis mögötte fog játszani a megadott felállás szerint, így a norvég Kristoffer Zachariassen maradt ki a kezdő tizenegyből.

A londoniak edzője, az ausztrál Ange Postecoglou némileg tartalékos tizenegyet küld fel a pályára, csak a kispadon kapott helyet többek között Rodrigo Bentancur, James Maddison és Dominic Solanke, míg a sérült Szon kihagyja a Fradi elleni találkozót.

A szurkolókon semmi sem múlik Fotó: Csudai Sándor

A Fradi azonnal támadólag lépett fel a kezdő sípszót követően, a 4. percben Traoré kapott remek labdát Abu Fanitól, de nem sikerült egy az egyben kapura törnie. A 16-oson belül Vargához passzolt, aki 15 méterről a kapu fölé lőtt. Négy perccel később ismét a nagyon aktív Traoré villant, a szélső 17 méterről, ballal lőtte kapura a labdát, ám Vicario elvetődve védett. Ugyanakkor nem mehetett előre fejetlenül a Ferencváros, ugyanis amikor kicsit is kinyílt a védelme, az angolok 1-2 húzásból azonnal odaértek Dibusz kapuja elé.

Aztán a 16. percben szinte felrobbant a Groupama Aréna, ugyanis egy remek támadás végén Varga a kapuba bólintotta Civic beadását, ám a játékvezető, majd a VAR véget vetett az össznépi ünneplésnek, ugyanis les miatt érvénytelenítették a zöld-fehérek gólját. Visszanézve tényleg centiken múlt a vezetés. Nem sokkal utána előbb Varga, majd Saldanha próbálkozott közelről, ám egyikből sem lett gól. Aztán a 23. percben elnémult a zsúfolásig megtelt aréna nézőtere – természetesen a vendégszektor kivételével –, ugyanis Moore vezette be középre a labdát, majd a 16-oson belülre passzolt, a védők képtelenek voltak felszabadítani, így Sarr elé került a labda, aki 5 méterről a kapu közepébe lőtt.

Saldanha veszélyesen játszik, de egyelőre ő sem tudta feltörni a Tottenham védelmét Fotó: Mirkó István

Az elég hamar kiderült, hogy a horvát bíró engedi a kemény, férfias focit, így sokszor ugyan szemrehányóan néztek a játékvezetőre a túl könnyen földre kerülő zöld-fehérek, Igor Pajac nagyvonalúan mutatta, mehet tovább, nincs itt semmi fújnivaló. A Fradi szerencséjére a 34. percben is így gondolta, amikor a 16-oson belülre betörő Porro látszólag elesett Saldanha lábában, ám a horvát azonnal mutatta, mehet tovább. Erre Porro nem vitatkozni kezdett, hanem felpattant, visszaszerezte a labdát, kicselezte Abu Fanit, majd 7 méterről a kapufára bombázott.

A félidő vége felé Saldanha kapott labdát a bal oldalon, majd Traoréhoz passzolt, aki védője szorításában 11 méterről a kapu mellé lőtt. a lefújás előtt Porro jobb oldali szöglete után a kifejelt labda Moore elé került, aki 22 méterről lőtt, a jobb alsó saroknál Dibusz védett. Maradt az egygólos angol vezetés, ami a láttottak alapján nem érdemtelen. Ám a Fradi játékában is benne van a gól, de ehhez a Tottenham kapuja előtt sokkal bátrabban kellene vállalkozniuk a támadóknak.

A Fradi-tábor mindent bedobott a csapat mellett, még füsttel is elárasztották a pályát Fotó: Mirkó István

A második félidő sűrű füstben kezdődött, ám azt a 48. percben egészen jól látta mindenki, hogy Saldanha kapott labdát, bemutatta, hogy passzol, ám helyette inkább kapura fordult és lőtt, ám Vicario ezt is védte. Továbbra is támadásban maradt a Fradi, ám amikor már-már helyzetbe kerültek a zöld-fehérek, vagy egy hiba, vagy egy angol láb mindig közbeszólt. Mindenesetre majd 55 perc elteltével sokan nem értették a lelátón, hogy a jól játszó, a labdák nagy részét pontosan megjátszó, helyzeteket kialakító Saldanha vajon miért nem kapott eddig több lehetőséget.

Mindenesetre Pascal Jansen egy óra után cserékkel frissítette a csapatát, lehozta a pályáról Saldanhát és az egyébként jól teljesítő Civicet, akik helyére két rengeteget futó, a szélső játékot segítő Ben Romdhane és a kéttüdejű Zachariassen érkezett. A Puskás ellen bejött a 60. percben történt hármas csere, a holland mester vélhetően most is ebben bízott. A 63. percben aztán a két csere meg is húzta a széleket, ám a szögletből kis híján a Fradi kapott gólt: Werner remek labdával ugrott ki, ám Dibusz jól jött ki elé, az angol kisodródva végül az oldalhálóba lőtt. Ha nemis ezért, de edzője azonnal lecserélte a rengeteget futó szélsőt.

Cikkünk folyamatosan frissül!

Európa-liga, alapszakasz, 2. forduló

Ferencváros–Tottenham Hotspur (angol) 0-1 (0-1)

Budapest, Groupama Aréna. Vezeti: Igor Pajac (horvát)

Ferencváros: Dibusz – Gartenmann, Cissé, Raul Gustavo, Ramírez – Abu Fani, Maiga – Traoré, Saldanha (Zachariassen, 60.), Civic (Ben Romdhane, 60.) – Varga B. Vezetőedző: Pascal Jansen

Tottenham: Vicario – Pedro Porro, Romero, Gray, B. Davies – Sarr, Bissouma, Bergvall (Kulusevszki, 65.) – Moore, Lankshear (Maddison, 65.), Werner (Johnson, 65.). Vezetőedző: Ange Postecoglou

Góllövő: Sarr (23.)