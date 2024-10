Kubatov Gábor szerint közel volt a csoda, Raul Gustavo súlyosan megsérült

Nagy csatát vívott a Ferencváros a sokkal esélyesebb Tottenhammel, ám 2-1-re kikapott a Groupama Arénában. A magyar bajnok bátran és sokat támadott, akadtak helyzetei is, ám az angol csapat a hajrában már 2-0-ra vezetett, és csak szépíteni sikerült ellene. A szurkolók sokáig ünnepelték a játékosokat, elismerve azt, hogy tényleg sokat tettek a jobb eredmény érdekében, de a jobb ezúttal eredményesebb is volt.

Keményen megszorongatta a Fradi a Tottenham csapatát Fotó: Mirkó István

Hasonlóan gondolgodhatott a zöld-fehér klub elnöke, Kubatov Gábor is, aki az első fordulóban, a belga Anderlecht elleni, szintén 2-1-es vereséget követően teljesen kiakadt a csapat teljesítményét látva. Most sokkal elégedettebb lehetett a klubelnök, hiszen a Premier League egyik élcsapata ellen reális esélye volt a Fradinak a pontszerzésre. Nem véletlenül írta ki Kubatov Gábor a közösségi oldalára, hogy közel volt a csoda. Való igaz, a majd 800 millió eurós összértékű angol sztárcsapat a találkozó végén már látványosan húzta az időt, és a lefújást követő ünneplésükből jól láthatta mindenki, mennyire nehezen szerezték meg a három pontot a Groupama Arénában.

Pascal Jansen közölte, vesztett meccs után nem lehet elégedett, de azt pontosan tudja, vereség és vereség közt is van különbség, ez a meccs is sok tanulsággal szolgált. Mégpedig azt, hogy nem elég kidolgozni a helyzeteket – volt belőlük elég –, azokat értékesíteni is kell tudni. Mindenesetre azt szóvá tette, hogy a VAR szobában sokáig keresték azt a vonalat, ami alapján a 16. percben les miatt visszavonták Varga Barnabás szabályosnak tűnő gólját. Mint később kiderült, ez sorsdöntőnek bizonyult.

– Az első, meg nem adott gólunknál kérdéses nekem, hogy vajon miért lehetett visszavonni, hogy találtak egy vonalat, ami alapján ez les volt. Sajnálatos, hogy érvénytelenítették a gólunkat, de tiszteletben kell tartani a technológiát. A gólunkat egy bal oldali beadásból szereztük, miután tudatosan készültünk arra, hogy a Spurs jobb oldali védekezése hibára kényszeríthető. Jól kezdtük a mérkőzéseket, az első 15-20 percben ez jól is ment, de utána kaptunk egy elkerülhető gólt, és rögtön más lett a mérkőzés képe. A védelmük mögé akartunk kerülni, vagy Barnának vagy Saldanhának eljuttatni a labdát – árulta el Jansen mester a meccs taktikáját.

Pascal Jansen egyszerűen nem érti, hogy lehetett les miatt visszavonni Varga gólját Fotó: Csudai Sándor

Úgy érzi, hogy Saldanha szempontjából tökéletes volt az időpont, hogy most kezdjen. Jól játszott Varga Barnabással együtt a pályán, holott az első négy meccsén hat gólt szerző dél-amerikai támadót először játszatta együtt a kezdősípszótól Varga Barnabással. Azon kell dolgozni, hogy csapatként legyünk jobbak hazai és nemzetközi szinten egyaránt.

– Ma sajnos Cebrailt nem tudtuk bevetni az első perctől, kísérletezünk vele és Ramírezzel is a meccseken folyamatosan. Ma szerettünk volna arra építeni, ha Barna és Matheus együtt van a pályán, akkor támadójellegű játékról beszélhetünk, mellettük ott van Abu Fani és Maiga, Traoré pedig nagy területeket tud bejátszani, Civic is szeret támadni, szükség volt jó beadásokra, ebből született az érvénytelen és az érvényes gólunk is. Két játékos, Eldar és Ramírez játéka a labdás és a labda nélküli szituációkban is fontos volt. A Tottenham nagyon erős a szélen, ezt akartuk tompítani – árulta el a Fradi vezetőedzője.

Pascal Jansen egyébként kicsit idegesen vette tudomásul, hogy csapata egyik nyári szerzeménye, a brazil Raul Gustavo, a Ferencváros brazil belső védője súlyosan megsérült. A hátvédet ugyan ápolni kezdték, egy ponton el is takarták, miközben próbáltak a fájdalmain javítani. kulcscsonttörést szenvedett, vállában pedig elszakadt egy szalag. A meccset követően dr. Zacher Gábor, országosan ismert főorvos, a Groupama Aréna főorvosa közölte, Gustavo hosszabb kihagyásra számíthat. Hogy pontosan mennyire, azt egyelőre nem tudni.

Ange Postecoglu, a vendégek vezetőedzője elégedett volt csapata teljesítményével, különösképpen annak örült, hogy a tinédzserek, a 17 éves Mikey Moore, valamint a 18 esztendős Archie Gray és Lucas Bergvall, illetve a húszhoz közelítő Will Lankshear helyt állt egy ilyen remek hangulatú összecsapáson. A szakember kiemelte, hogy a Ferencváros szurkolói elképesztő hangulatot teremtettek hazai környezetben, amit már megtapasztalt a Celtic Glasgow trénereként is. Szerinte nem véletlen, hogy a zöld-fehéreket nagyon nehéz otthon legyőzni. Hozzátette, éppen ezért nem lepte meg, hogy az első húsz percben veszélyesen játszott a magyar csapat, hiszen különleges energiákat kap ilyenkor a lelátóról, ugyanakkor biztos volt abban, hogy tanítványai kezelni tudják a helyzetet.