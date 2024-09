Pokoli statisztikai adatok a brüsszeli meccsről – Joggal akadt ki Kubatov Gábor

A Ferencváros vereséggel kezdte meg a megújított Európa-liga alapszakaszát, miután 2-1-re kikapott Brüsszelben az Anderlechttől. A mérkőzés után adott nyilatkozatában a zöld-fehérek vezetőedzője, Pascal Jansen úgy vélte, az első félidő rendben volt, egyedül a helyzetkihasználással volt ekkor gond. Ám ha megnézzük Sofascore statisztikáit , láthatjuk, hogy az Anderlechtnek már az első félidőben is jóval több gólszerzési lehetősége volt, mint a Fradinak, csak az első 45 percben Dibusz Dénes remek védéseivel még meccsben tartotta a Ferencvárost, ám a második félidőben kétszer ő sem tudott menteni. Ráadásul az első félidőben 63 százalékban birtokolta többet a labdát a belga csapat – ez a teljes meccsre kivetítve 56 százalék –, azaz messze nem volt minden rendben már az első félidőben sem.

Rommens a brüsszeli meccsen sem tudta elkápráztatni a játékával a szurkolókat. Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton

Ha a számokat az egész találkozóra kivetítve vizsgáljuk, a helyzet még rosszabb, ráadásul a gyengén játszó FTC a kimondottan rossz passzban lévő, az előző négy bajnokiján nyeretlen és három meccsen még csak gólt sem szerző Anderlechttől szenvedett vereséget úgy, hogy a találkozó végén, emberelőnyben a hazaiak 16-osáig sem sikerült eljutnia a Fradinak, nemhogy gólhelyzetet kialakítani. Íme, a fontosabb adatot:

Több pontos passza volt a belga csapatnak – 396 jó passz, 86.3 százalékos pontosság, FTC: 280 jó passz, 79.77 százalékos pontosság.

Több támadást vezettek a belgák (41–28).

Több lövésük is volt a hazaiaknak (13–9), többször is találták el a kaput (6–3).

Több párharcot nyertek (99-ből 51-et).

A gólhelyzetek alapján várható gólok száma is náluk volt magasabb (1,43–0,77).

A Nemzeti Sport által bemutatott Sofascore-adatok alapján a kihagyott helyzetek súlyozásánál – itt megkülönbözteti az úgynevezett nagy helyzeteket vagy ziccereket – a Ferencvárosnál egyet sem jegyeztek fel, míg az Anderlechtnél egy ilyen volt.

A Ferencváros mindössze néhány védekező statisztikákban ért el jobb számokat, mint az Anderlecht, hiszen a hazaiak többet is támadtak.

Dibusznak több védése volt, mint belga kollégájának (4–2).

A ferencvárosi védők több szerelést mutattak be (18–14).

A belga védők öt ferencvárosi lövést is blokkoltak, míg a zöld-fehérek védelme hármat.

A ferencvárosiak szabálytalankodtak többször (25-ször a hazai 12-vel szemben).

Az egyikből – Botka Endre szabálytalanságát követően – kapták meg a második gólt eredményező büntetőt a belgák.

Abu Fani 17 alkalommal adta el a labdát az Anderlecht ellen. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Támadásvezetésben egészen kritikán aluli volt a Fradi teljesítménye. Mindössze három pontos beadása volt a szélről a Ferencvárosnak húsz próbálkozásból, ami nagyon kevés, a középpályán Abu Fani egymaga 17 labdát veszített el, de ugyanennyi labdavesztése volt Vargának is. Korábban a zöld-fehérek nemzetközi meccseken viszonylag kevés támadásból is gólokat tudtak szerezni, most nagyon ritkán jutottak el az ellenfél tizenhatosáig, ahogy kaput eltaláló lövésig is. A pályára küldött négy magyar játékosból egyedül Dibusz emelhető ki, míg Varga a rengeteg eladott labda mellett alig jelentett veszélyt a belgák kapujára, az egyébként jól teljesítő Szalai Gábor az első gól előtt az ellenfélhez passzolt, míg a tizenegyest is összehozó Botka a védelem leggyengébb pontja volt, és sokak szerint kizárólag a bíró jóindulata miatt nem kapott piros lapot.

A fenti adatokat látva egy pillanatra sem csodálkozhatunk azon, hogy a találkozót a helyszínen megtekintő klubelnök újfent a csalódottságának adott hangot a meccs után a közösségi oldalán. Kubatov Gábor – miután egyáltalán nem lehet büszke a ferencvárosi játékosok brüsszeli teljesítményére – posztjában annyit írt: „Bosszantó vereség Brüsszelben.”

A Fradinak gyorsan meg kellene találnia a kivezető utat ebből a helyzetből, ugyanis sorban jönnek az embert próbáló összecsapások: a hazai bajnokságban vasárnap a Puskás Akadémia, majd a Paks következik, míg az Európa-liga alapszakaszának második körében, jövő csütörtökön a Tottenham látogat el a Groupama Arénába.