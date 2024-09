Dibusz Dénes: az 55. percig bírtuk, utána leült a koncentráció

A Ferencváros a belga Anderlecht otthonában kezdte meg szereplését a megújított Európa-liga alapszakaszában. A mérkőzés nagy részében nagy fölényben játszottak a belgák, és csak Dibusz Dénesnek volt köszönhető, hogy nem szaladt bele a Fradi egy súlyos vereségbe. Igaz, a második félidő vége felé emberelőnyhöz jutottak a zöld-fehérek, akik ugyan mindent megpróbáltak, ám Traoré révén csak szépíteni tudtak. A 2-1-es vereségben nem is az eredmény, hanem a második félidő nagy részében kilátástalannak tűnő játék az igazán fájdalmas, és amennyiben nem esik át jelentős formajavuláson a csapat, bizony könnyen álom maradhat a továbbjutás a Fradi számára. Ráadásul a két meccsen három gólt szerző Matheus Saldanha sincs még olyan erőben, hogy egy ilyen szintű meccsen 15 percnél többet bírjon a pályán. Pedig nagy szükség lenne rá, ugyanis Varga Barnabással ketten – esetleg egymást váltva – komoly gólveszélyt jelethetnének még a nemzetközi mezőnyben is.

Varga Barnabár hiába küzdött, kevésszer került helyzetbe az Anderlecht ellen Fotó: MTI/Kovács Tamás

– Csalódottak vagyunk az eredmény miatt, hiszen az első félidő alapján sokkal többe reménykedtünk, mint ami a végén kisült. Sajnos akkor is, meg a találkozó végén is kihagytuk a helyzeteinket. Nem tartottuk meg elöl a labdákat, nem értünk fel időben a támadásokhoz, így nem csoda, ha csak egy gólra futotta a belgák ellen. Hiába akartunk és küzdöttünk, most ez a teljesítmény csak erre volt elég – értékelt az M4 Sport kérdésére a meccset végigjátszó Varga Barnabás.

Nyugodtan kijelenthető, hogy a Ferencváros a hamvaiból támasztotta fel az elmúlt időszakban igencsak gyengélkedő Anderlechtet. A belgák ugyanis úgy érkeztek meg a találkozóra, hogy az utóbbi négy meccsükön nyeretlenek maradtak, ráadásul az eredménytelenség miatt el is küldték a csapat dán szakvezetőjét. Bármilyen fájdalmas is leírni, de a belga bajnokság hatodik helyezettje, egy rossz passzban lévő együttes – a látottak alapján egyébként megérdemelten – felülmúlta a Fradit. A belga csapat kispadjára ideiglenesen leülő, mindössze 36 esztendősen David Hubert elégedetten vonulhatott az öltözőbe, ezzel szemben Pascal Jansennek megint csak a tanulságok levonása maradt.

Pascal Jansen idei második vereségét szenvedte el a Fradival Fotó: Polyák Attila

– Az első félidőben kiegyenlített játék zajlott a pályán, mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, megtaláltuk a tereket, jól építettük fel a támadásainkat. A félidőben a helyzetkihasználás fontosságára hívtam fel a játékosok figyelmét, azt mondtam az öltözőben a fiúknak, próbáljunk meg még harapósabban játszani, még inkább célratörően. A fordulás után az Anderlecht struktúrája megváltozott, felgyorsította a játékát, olykor nyomás alá helyezett bennünket, az első góljuk előtt a megszerzett labdával simán lefordultak és könnyű gólt szereztek. Ugyanazt éreztem, mint Dániában, ahol ugyanúgy, mint most, jobbak voltunk az ellenfelünknél, ám a bekapott gól mindent megváltoztatott. Megváltozott a meccs dinamikája, az ellenfél felé billent a mérleg nyelve, ráadásul egy buta hiba miatt növelték előnyüket a hazaiak – értékelte csapata teljesítményét a Fradi vezetőedzője.

A hajrára próbált agresszív futballistákat pályára küldeni Jansen, és a kiállítást követően jött is a szépítés, ám az utolsó négy percben ahelyett, hogy bepréselték volna emberelőnyben az egyenlítő találatot, még helyzetig sem volt képes eljutni a Fradi. Úgy véli, sokkal gyorsabban kell gondolkodni, passzolni ezen a szinten, hogy meg tudják találni az üres helyeket, a veszélyes zónákba mozgó támadókat. Az ilyen meccseken lehet megtanulni, hogyan kell ezt véghez vinni. A következő lépcsőfok az lenne, hogy a helyzeteket ne csak kialakítsák, hanem gólokat szerezzenek belőle.

A csapatkapitány, Dibusz Dénes szokásához híven nem kertelt, a vereség fő okának azt tartotta, hogy a csapat az 55. perctől elfáradt, ráadásul egészen a kiállításig nagy fölényben játszott az Anderlecht, ám akkor megváltozott a játék képe.

Ha nem véd olyan jól Dibusz Dénes, a Fradi súlyos vereséget szenvedett volna Brüsszelben Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

– Az első félidő kiegyenlített volt, jól tudtunk hátulról építkezni, jól variáltuk, hogy hol rövid, hol hosszú passzokkal hoztuk ki a labdát, ezzel igyekeztünk kicsit összezavarni a védelmüket. Voltak lehetőségeink, amiből betalálhattunk volna, igaz, nekik is megvoltak a helyzeteik. Nagyjából az ötvenötödik perc környékén kezdett leülni a koncentrációnk, passzjátékban nem találtuk meg az embereket, kezdett elfáradni a csapat, érezhető volt, hogy vétettünk hibákat, amiket ki is használtak. A meccs végén vissza tudtunk jönni, de a szépítő gól után már nem tudtunk igazán veszélyes helyzetet kialakítani, így nem sikerült pontot szereznünk – fogalmazott az FTC kapusa.

Mint elárulta, az első belga gólnál egyáltalán nem látta a lövést az előtte álló emberektől, azt sem tudta, ki és hogyan rúgta el a labdát.

– Ha láttam volna, mi történik, és időben el tudok indulni, akkor talán nagy bravúrral védhettem volna. Az is nehezítette a dolgomat, hogy a második félidőben rákezdett az eső, felgyorsult a labda. Az öltözőben visszanéztem a találatot, az ellenfél támadója szépen, bal belsővel rúgta el a labdát a helyemre – tette hozzá Dibusz.

A Ferencváros - amely története során először kapott ki belga csapattól az európai kupaporondon - jövő csütörtökön az angol Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur együttesét fogadja a Groupama Arénában.

