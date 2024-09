Eddig megvan az egy pont, de Dibusz tartja meccsben a Fradit

Szerdán rendezik az átalakított Európa-liga szezonbeli első főtáblás meccseit. Pályára lépett a magyar bajnok Ferencváros is, a zöld-fehérek Brüsszelben, az Anderlecht vendégeként játszanak. Pascal Jansen, a Ferencváros vezetőedzője kritizálta a brüsszeli pálya állapotát. A holland mester nem passzióból kritizálta a brüsszeli gyepet, a belgák is érzékelték a problémát. Frissen vetett fűmaggal próbáltak javítani a helyzeten, ám az eljárás rengeteg galambot vonzott a pályára.

Kicsit felforgatott védelmet küld a pályára Pascal Jansen Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Ahogy az előzetes hírek szóltak, a Fradi védelmében a megszokott kezdőcsapathoz képest két változás is történt. Pascal Jansen az eltiltott Raul Gustavo helyett Szalai Gábort, míg a sérült Makreckis helyére Botka Endrét állította a kezdőbe a Ferencváros csapatában, amely szerda este az Anderlecht otthonában kezdte meg szereplését a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában. A támadósorban is döntenie kellett centerposzton a zöld-fehérek vezetőedzőjének, aki továbbra is csak a cserék között számít a brazil Matheus Saldanhára, és a kezdőbe az előző két magyar bajnokság gólkirályának, Varga Barnabásnak szavazott bizalmat, míg szélsőként Adama Traore és Kady Borges rohamozza majd a belgák kapuját. Ez pedig azt jelentette, hogy egyszerre négy magyar is ott volt a Fradi kezdőjében, amire nagyon régen volt példa.

A találkozót zuhogó esőben a Fradi kezdte jobban, az első 5 percben két helyzetecskét is kidolgoztak a zöld-fehérek, ám egyikből sem lett gól, sőt kaput eltaláló lövés sem. A belgák úgy a hatodik percben érkeztek meg a meccsbe, és ettől kezdve nem egy forró pillanatot élt át a ferencvárosi védelem. Előbb Dolberg, majd Edozie tesztelte Dibusz formáját, szerencsére mindkét lövést hárította a Fradi kapusa. Sajnos Botkát többször is megverték a szélen – Szalai hibátlanul oldotta meg eddig a feladatát –, de szerencsére a beadásokból semmilyen gólveszély nem alakult ki.

Abu Fani nagyon harcosan játszott az Anderlecht elleni meccsen Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az első félidő közepén aztán kijött a szorításból a Ferencváros, Kady kétszer is remek helyzetbe került – másodszor remek csellel vert át egyszerre két védőt –, ám előbb elpasszolta magát, majd beleléptek a lövésébe. Majd egy eladott labdából megindult az Anderlecht, a villámgyors támadás végén Edozie lövését védte bravúrral Dibusz, ám a védők elméláztak, és a zöld-fehérek szerencséjére Sardella eltörte a labdát nagy helyzetben. A 43. percben viszont megszerezhette volna a vezetést a Fradi, ám egy szép támadás végén Rommens eltörte a labdát a 16-oson belül, ami így is gólba tartott, de Coosemans hárítani tudta a Ferencváros első kaput eltaláló lövését.

Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló

Andrlecht (belga)–Ferencváros 0-0 (0-0)

Brüsszel, Constant Vanden Stock Stadion. Vezeti: Julian Weinberger (osztrák).

Anderlecht: Coosemans – Sardella, Jörgensen, Szimics, M. Ndiaye – Verschaeren, Dendoncker, Stroeykens, Edozie – Amuzu (Angulo, 40.), Dolberg. Megbízott vezetőedző: David Hubert.

Ferencváros: Dibusz – Botka, I. Cissé, Szalai G., Ramírez – Abu Fani, Rommens – A. Traoré, Zachariassen, Kady – Varga B. Vezetőedző: Pascal Jansen.