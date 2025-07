Magyar zászló a Liverpool hivatalos oldalán, nagyot fut Szoboszlai és Kerkez fotója

Még mindig nehéz elhinni, hogy a világ egyik legjobb és legismertebb futballklubja, a Liverpool immáron három magyar játékost alkalmaz az első csapatának keretében. Szoboszlai Dominik már 2023 óta az együttes alapembere, oroszlánrészt vállalt az idén megnyert angol bajnoki címben is, ezen a nyáron pedig Kerkez Milos és Pécsi Ármin is csatlakozott hozzá. A Liverpool pedig látható gesztusokat tesz miattuk a magyar szurkolók felé is.

Szoboszlai Dominik a Liverpool hongkongi edzésén, a magyarok a főszerepben Ázsiában (Fotó: Xinhua/Lo Ping Fai)

Ilyen a csapat friss Facebook-posztja, amelyet a világhírű klub péntek reggel tett közzé az egyik edzésről az ázsiai edzőtáborból. A fotón Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos látható jó hangulatban, a Liverpool pedig egy magyar zászlót fűzött a képhez. Betalált a poszt: kevesebb mint fél óra alatt több mint tízezer reakció érkezett rá.

A Liverpool jelenleg Hongkongban készül, ahol magyar idő szerint szombaton 13.30-kor mérkőzik meg az AC Milannal.

A Liverpool öltözőjében magyarok a főszerepben

Érdekesség, hogy már a magyar az egyik legfontosabb nemzet a Liverpool öltözőjében, hiszen a három magyar játékosnál csak a hollandok vannak többen, négyen (Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong) a légiósok közül.