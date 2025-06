J. D. Vance elmondta, mikor hozta. meg a végső döntést Trump

Trump percekkel a csapások előtt hozta meg a végső döntést, állítja Vance alelnök – írta belső forrásokra hivatkozva a CNN.

Donald Trump Irán elleni légicsapásról tett bejelentést (Fotó: AFP)

Donald Trump Irán megtámadásáról szóló döntését bármikor visszavonhatta volna

Az alelnök hozzátette, hogy az amerikai elnöknek „az utolsó pillanatig megvolt a lehetősége arra, hogy lefújja ezt a támadást”, és a folytatás mellett döntött.

Az Egyesült Államok most feszülten figyeli, hogy Irán megtámadja-e az amerikai csapatokat, vagy folytatja-e nukleáris fegyverprogramját

– mondta Vance az NBC „Meet the Press with Kristen Welker” című műsorának adott interjújában.

Az alelnök azt sugallta, hogy Irán következő lépései a következő 24 órában válnak világossá, és ezt „nagyon kényes pillanatként” jellemezte.

Vance szerint az Egyesült Államok eddig „kapott néhány közvetett üzenetet az irániaktól”, mivel Pete Hegseth védelmi miniszter vasárnap korábban azt mondta, hogy „nyilvános és magánüzeneteket is közvetítenek az irániaknak több csatornán keresztül”. Az amerikai–iráni háború lehetőségéről Vance érintőlegesen beszélt. Arra a kérdésre, hogy mi történne, ha Irán lépéseket tenne a Hormuzi-szorosban történő hajózás megzavarására az alelnök azt mondta, hogy

ez a lépés „öngyilkosság lenne”, és „tönkretenné a saját gazdaságukat”. Vance megismételte, hogy az Egyesült Államoknak „nem érdeke a szárazföldi bevetés”.

A következő órák sordöntőek lehetnek

Szakértők szerint 24 órán belül eldőlhet, milyen irányt vesz a konfliktus. Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője a Magyar Nemzet Rapid Extra című műsorában úgy fogalmazott: az előző négy amerikai elnök sem tudta megoldani az urándúsítás problémáját, és most is falakba ütköznek a diplomáciai kísérletek. Sima Shine, az Izreali Nemzetbiztonsági Tanulmányok Intézetének vezető kutatója, az „Irán és a síita tengely” kutatási program korábbi igazgatója lapunknak elmondta, a következő 24 órában eldől, milyen irányba fordul a helyzet. Ha Irán úgy dönt, hogy Amerika ellen válaszcsapást indít, akkor hatalmas eszkalációra lehet számítani, amelynek beláthatatlan következményei lesznek.

Borítókép: Donald Trump az irán elleni légicsapásról tett bejelentést (Fotó: AFP)