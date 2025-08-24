Rendkívüli

Újabb csodás magyar sportsiker, két aranyérem a világbajnokságon

szankciókMOL CsoportMandiner MAXIMAHernádi

„Brüsszel politikai ostobasága veszélybe sodorhatja az egész régiót“

Hernádi Zsolt a Mandiner Maxima műsorában kritizálta az EU energetikai politikáját, különösen az orosz gázimport 2027-es leállítására vonatkozó tervet, amely szerinte politikailag motivált és ostoba döntés. Kiemelte, hogy a Mol sikere nem az orosz olajon múlik, hanem az erős infrastruktúrán és a finomítási kapacitások hatékony kihasználásán. Az interjúban szóba került a horvát INA-ügy is, amelyben két nemzetközi bíróság szerint megalapozatlan vádak miatt ítélték el.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 16:37
Fotó: WIN MCNAMEE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója a Mandiner Maxima című műsorában adott interjút, amelyben számos témát érintett. Az interjúból több állítás is kiemelkedik – Brüsszel rossz döntéseiről is beszélt a cégvezető.

Brüsszel politikai ostobasága veszélybe sodorhatja az egész régiót
Brüsszel politikai ostobasága veszélybe sodorhatja az egész régiót. Fotó: NurPhoto

Hibás Brüsszel döntése

A Mol-csoport elnök-vezérigazgatója kendőzetlenül bírálta az Európai Unió energetikai stratégiáját, különösen azt a vállalást, hogy 2027-re teljesen megszüntetik az orosz földgázimportot. Szerinte ez nem más, mint 

egy politikailag motivált, ostoba döntés, amelyet a végtelenségig próbálnak finomítani, ahelyett, hogy visszamennénk az alapokhoz, és feltennénk a kérdést: kinek is az érdeke mindez?

Az amerikai LNG-szerződésekkel kapcsolatban kiemelte:

Ez olyan volt, mint amikor a KGST-ben Afganisztánnal kötöttünk szerződést. A matek nem jön ki. Sehogy. És mégis ragaszkodunk hozzá.

A Mol sikereit sokan az orosz kőolaj stabil szállítására vezetik vissza, de Hernádi szerint ez félrevezető leegyszerűsítés. 

Ez így önmagában nem igaz. A Mol sikerének alapja a nagyon erős infrastruktúra, a komplex finomítási kapacitás és az, hogy a szinergiákat hatékonyan ki tudjuk használni.

Kiemelte, hogy a vállalat töltőállomás-hálózata ma már évi több mint hatszázmillió dolláros üzemi eredményt hoz, miközben ez korábban szükséges rossznak számított. 

Ma a shop a motor, nem csak az üzemanyag

– mondta. A háború és a szankciók nyomán kialakult energiapolitikai káoszról szólva jelezte: Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonsága ma egyetlen vezetéken – az Adria-vezetéken – múlik, miután a horvát fél a háború kitörése után azonnal megduplázta a tranzitdíjat. 

Mi történik, ha egy természeti katasztrófa elvisz két kilométer vezetéket? Mi történik, ha leállítják a Barátság vezetéket? Nem fogják újraindítani. Rajta lógunk egyetlen vezetéken – ez nonszensz.

Az interjú egyik legdrámaibb része a horvát INA-ügy, amelyben Hernádit végül két év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, noha két nemzetközi bíróság is kimondta: a vádak megalapozatlanok.

Rosszkor voltam rossz helyen. A hivatalos üzenet az volt: Hernádi úr nem cél, csak járulékos veszteség. 

A teljes beszélgetés itt nézhető meg:

 

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolgárháború

Mondtam már! Ne nézz félre!

Bayer Zsolt avatarja

Mi lesz, ha akad majd egy szülő, aki nem viseli el tovább ezeket, és megkeresi az elkövetőket egy jó hatlövetűvel?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu