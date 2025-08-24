Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója a Mandiner Maxima című műsorában adott interjút, amelyben számos témát érintett. Az interjúból több állítás is kiemelkedik – Brüsszel rossz döntéseiről is beszélt a cégvezető.

Brüsszel politikai ostobasága veszélybe sodorhatja az egész régiót. Fotó: NurPhoto

Hibás Brüsszel döntése

A Mol-csoport elnök-vezérigazgatója kendőzetlenül bírálta az Európai Unió energetikai stratégiáját, különösen azt a vállalást, hogy 2027-re teljesen megszüntetik az orosz földgázimportot. Szerinte ez nem más, mint

egy politikailag motivált, ostoba döntés, amelyet a végtelenségig próbálnak finomítani, ahelyett, hogy visszamennénk az alapokhoz, és feltennénk a kérdést: kinek is az érdeke mindez?

Az amerikai LNG-szerződésekkel kapcsolatban kiemelte:

Ez olyan volt, mint amikor a KGST-ben Afganisztánnal kötöttünk szerződést. A matek nem jön ki. Sehogy. És mégis ragaszkodunk hozzá.

A Mol sikereit sokan az orosz kőolaj stabil szállítására vezetik vissza, de Hernádi szerint ez félrevezető leegyszerűsítés.

Ez így önmagában nem igaz. A Mol sikerének alapja a nagyon erős infrastruktúra, a komplex finomítási kapacitás és az, hogy a szinergiákat hatékonyan ki tudjuk használni.

Kiemelte, hogy a vállalat töltőállomás-hálózata ma már évi több mint hatszázmillió dolláros üzemi eredményt hoz, miközben ez korábban szükséges rossznak számított.