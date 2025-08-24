Rendkívüli

orosz-ukrán háborúSzergej LavrovVolodimir Zelenszkij

Szergej Lavrov: Elérjük az ukrajnai különleges katonai művelet céljait

Az orosz külügyminiszter interjút adott az NBC amerikai tévécsatornának, amelyben beszélt Volodimir Zelenszkij jogi státusáról, a területi és biztonsági garanciák kérdéseiről, valamint Oroszország céljairól. Szergej Lavrov kijelentette többek között, hogy Oroszország el fogja érni céljait Ukrajnában.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 16:41
Szergej Lavrov Fotó: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO Forrás: POOL
Zelenszkij jelenleg nem legitim személy, aki jogi dokumentumokat írhatna alá az ukrán rendezésről – fogalmazott Szergej Lavrov az interjúban. Mint mondta: „Elismerjük őt a rezsim tényleges vezetőjének. Ebben a minőségében készen állunk a találkozásra vele.” Hozzátette ugyanakkor, hogy „ami a jogi dokumentumok aláírását illeti, mindenkinek világosan meg kell értenie, hogy az aláíró legitim. Ukrajna alkotmánya szerint Volodimir Zelenszkij jelenleg nem elnök.”

Volodimir Zelenszkij nem legitim elnök Szergej Lavrov szerint
Volodimir Zelenszkij nem legitim elnök Szergej Lavrov szerint. Fotó: AFP

Az orosz külügyminiszter beszélt arról is, hogy Oroszország az ukrajnai különleges katonai művelet céljait el fogja érni.

Vannak céljaink, és ezeket el fogjuk érni. Nevezetesen: kiküszöbölni az Ukrajna területéről kiinduló, Oroszország biztonságát fenyegető veszélyeket, megvédeni az orosz etnikai csoportok és az orosz ajkúak jogait, akik az orosz kultúrához és történelemhez tartoznak

– jelentette ki, és kiemelte: 

Ukrajnának semleges, el nem kötelezett státust kell fenntartania, és továbbra is nukleáris fegyverekkel nem rendelkező államnak kell maradnia.

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség tudósítása kiemeli: Lavrov szerint konszenzusra van szükség Ukrajna biztonsági garanciáival kapcsolatban, amely figyelembe veszi Oroszország alapvető érdekeit. Moszkva úgy véli, hogy ezt a 2022-es isztambuli tárgyalásokon elért fejleményeknek kell vezérelniük. Oroszország nem fog beleegyezni abba, hogy a kollektív biztonsági kérdéseket enélkül oldják meg.

Szergej Lavrov beszélt a béketárgyalásokról is

Az orosz külügyminiszter az interjúban az elmúlt hetek tárgyalásai kapcsán, amikor Donald Trump amerikai elnök először Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel tárgyalt, megjegyezte, hogy 

Putyin és Trump tisztelik egymást, mindkét politikus védi országa nemzeti érdekeit.

Ugyanakkor Lavrov hangsúlyozta:

Az európai országok képviselőinek reakciója az alaszkai találkozóra, majd a washingtoni látogatásukra és a további lépéseikre azt jelzik, hogy nem törekszenek békére.

 

Borítókép: Szergej Lavrov (Fotó: AFP)

