Zelenszkij már Washingtonban, Brüsszel retteg a békétől, félnek, hogy az ukrán elnök igent mond

Zelenszkij újra Washingtonba megy, de egyedül már nem mert elindulni

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő hétfőn Washingtonba utazik, hogy Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével tárgyaljon a háború rendezésének lehetőségeiről. A találkozó különleges jelentőségét az adja, hogy néhány nappal az alaszkai csúcs után kerül sor rá, ahol Trump és Vlagyimir Putyin hosszasan egyeztetett az ukrajnai háborúról.

2025. 08. 18. 5:07
Trump
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump Fotó: AFP
Zelenszkij azután látogat az amerikai fővárosba, hogy bár hivatalos tűzszüneti megállapodás nem született, Trump a Fox Newsnak adott interjúban úgy fogalmazott: „Úgy gondolom, hogy elég közel vagyunk a megállapodáshoz. Ukrajnának is bele kell egyeznie. Lehet, hogy nemet mondanak.”

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök július 22-én Kijevben egyeztetést tartott Rusztem Umerovval, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával (jobbra) és Andrij Jermakkal, az Elnöki Hivatal vezetőjével (balra) a béketárgyalásokról Fotó: ZELENSKIY/OFFICAL TELEGRAM ACCOU/ ANADOLU

Az orosz elnök eközben világossá tette: nem ideiglenes fegyverszünetben, hanem átfogó rendezésben gondolkodik.

A kiszivárgott javaslatok szerint Moszkva teljes ukrán kivonulást követelne Donyeckből és Luhanszkból, a Krím elismerését, a szankciók enyhítését és a NATO-csatlakozás kizárását. Kijev és európai szövetségesei ezt egyértelműen elutasították, hangsúlyozva, hogy a békének nem lehet az ára Ukrajna feldarabolása.

A hétvégén Brüsszelben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Zelenszkij közös sajtótájékoztatót tartottak. 

Von der Leyen kijelentette, hogy az EU továbbra is támogatja Ukrajna uniós tagságát, amely szerinte önmagában is biztonsági garanciát jelent. 

Egyúttal bejelentette a tizenkilencedik Oroszország elleni szankciós csomagot, amely szeptemberben léphet életbe. 

Amíg az ukrajnai vérontás folytatódik, Európa fenntartja a nyomást Oroszországra

 – fogalmazott.

A washingtoni találkozón Zelenszkij nem lesz egyedül: az európai vezetők egész sora kíséri majd. 

Ott lesz Giorgia Meloni olasz kormányfő, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Alexander Stubb finn miniszterelnök, Ursula von der Leyen, Mark Rutte NATO-főtitkár, valamint Keir Starmer brit kormányfő is. 

A résztvevők célja, hogy egységes fellépést mutassanak, és világossá tegyék, nem engedik Ukrajna feldarabolását.

Orbán Viktornak ismét igaza lett

Orbán Viktor miniszterelnök már három éve figyelmeztetett: a háború lezárásához az amerikai és az orosz elnök megegyezésére lesz szükség.

Az alaszkai csúcs most pontosan ezt igazolta, hiszen Trump és Putyin tárgyalása nyitotta meg az utat a washingtoni egyeztetés előtt. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a napokban úgy fogalmazott: a magyar kormány következetes békepolitikája mára visszaigazolást nyert, hiszen mindkét nagyhatalom és Európa vezetői is a tárgyalás szükségességét hangsúlyozzák.

Zelenszkij előtt rendkívül nehéz választás áll. Egyrészt mindenáron meg kell őriznie országa területi integritását, másrészt kénytelen figyelembe venni a nyugati szövetségesek és az Egyesült Államok stratégiai érdekeit is. Washingtonban most dőlhet el, hogy az alaszkai kísérlet után valóban elkezdődhet-e egy rendezéshez vezető folyamat, vagy tovább húzódik a háború.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

