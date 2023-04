Kerkez Milos és az AZ Alkmaar angol csapattal játszik a fináléért

Azzal, hogy az AZ Alkmaar nem kis meglepetésre bejutott a legjobb négy közé az Európa-konferencialigában, továbbra is láthatunk magyar futballistát a nemzetközi porondon, még ha a harmadik számúban is, ráadásul ezúttal is a siker főszereplői közé tartozott. Sőt több szerencsével hőssé is válhatott volna, mert miután kiharcolt egy tizenegyest, a csapata pedig gyorsan ledolgozta a Brüsszelben összeszedett 2-0-s hátrányt az Anderlecht ellen, Kerkez Milos egy szép akció végén 12 méterről a jobb kapufát találta el – ha csak két centivel pontosabb, talán nem is kerül sor a hosszabbításra és a tizenegyesekre.

Fotó: NurPhoto via AFP/Domenico Cippitelli

Utóbbiak idején már nem volt a pályán, mert a 101. percben lecserélte őt Pascal Jansen, az AZ vezetőedzője, aki érthetően boldogan nyilatkozott a tizenegyesekkel megnyert párharc után: – Sokan leírtak minket az első mérkőzés után, de most megmutattuk nekik, hogy mire vagyunk képesek, és kik vagyunk. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, mert a játékosok elhitték, hogy van esélyük a továbbjutásra, és ha ilyen nagyszerűen kezdünk, az lendületet ad. Sajnos tizenegyesekre volt szükség a sikerre, de elértük, és csak ez számít.