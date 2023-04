Kerkez Milos révén lesz magyar az európai kupák elődöntőjében!

Az ausztrál hős és a tizenegyesek Az Alkmaar játékosai Ryan kapust ünnepelték a továbbjutás után, aki két tizenegyest is kivédett a párbajban. Érdekesség, hogy az ő neve tavaly nyáron a katari vb interkontinentális pótselejtezőjén járta be a világot. Akkor az ausztrál válogatott Peru elleni meccsén, a 120. percben Ryant lecserélték, hogy a tizenegyeseknél helyette Andrew Redmayne védjen, aki táncot lejtett a lövések előtt a gólvonalon, és két perui kísérletet is kivédett, Ausztrália nyert, így jutott ki a vb-re. Pedig amint láthattuk, Ryan is elég jó a tizenegyespárbajokban.