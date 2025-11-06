ChelseaBajnokok LigájaEnzo MarescaQarabag

A Chelsea edzője elbízta magát Azerbajdzsánban? Ostobaságról beszélt

A Chelsea 2-2-es döntetlent játszott a Qarabag otthonában, az Azerbajdzsánban szerzett egy BL-ponttal nem volt elégedett Enzo Maresca. A Chelsea vezetőedzője tartalékos kezdőcsapattal állt fel, de Maresca visszautasította a kritikát, hogy az ő döntése vezetett a kudarcnak számító döntetlenhez.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 6:56
Enzo Maresca, a Chelsea edzője nem volt elégedett, a londoni sztárcsapat csak egy pontot szerzett a Qarabag elleni BL-meccsen Fotó: AFP/Giorgi Arjevanidze
A Chelsea szurkolói közül sokan vélhetően a Qarabag elleni BL-meccsre előre beírták a három pontot. Akik így tettek, nagyot tévedtek, a félidőben az azeri csapat vezetett. Enzo Maresca, a Chelsea edzője a szünetben hármat is cserélt: Andrey Santos, Gittens és George helyett jött Enzo Fernández, Delap és Garnacho, a minőségi előrelépés pedig megtette a hatását, Garnacho kiegyenlített, de a három pontot már nem tudta kicsikarni a Chelsea.

Chelsea's Argentinian midfielder #19 Alejandro Garnacho shoots and scores the team's second goal during the UEFA Champions League league phase football match between Qarabag and Chelsea at the Tofiq Bahramov Republican Stadium in Baku on November 5, 2025. (Photo by Giorgi ARJEVANIDZE / AFP)
A Maresca által a szünetben becserélt Alejandro Garnacho góljával mentett pontot a Chelsea a Qarabag elleni BL-meccsen (Fotó: AFP/Giorgi Arjevanidze)

A Chelsea kezdőcsapatát látva azt is gondolhatnánk, hogy Maresca elbízta magát a látszólag könnyebb párosítást látva, bár az is tény, hogy az olasz szakember rendre felforgatja csapatát meccsről meccsre, hogy rotálással őrizze meg csapata frissességét.

Maresca nem vállalta a felelősséget a Chelsea pontvesztéséért

A mérkőzés után Maresca visszautasította, hogy az általa választott kezdőcsapat rossz lett volna.

– Nem a rotálás miatt vesztettünk pontokat, hiszen jól kezdtünk, vezettünk, aztán kaptuk két ostoba gólt. Az elsőt akkor, amikor a Qarabag átmenetileg tíz emberrel játszott. Ha nyerünk, senki nem említi meg, hogy sokat változtattam az előző meccs kezdőcsapatához képest – hárított Maresca, aki azt is visszautasította, hogy lebecsülték volna a Qarabagot. – Tudtuk, hogy a Qarabag jó csapat, s különösen hazai pályán nehéz feladatot jelent majd.

Négy forduló után a Chelsea és a Qarabag egyaránt hét ponttal áll a Bajnokok Ligája alapszakaszában.

Bajnokok Ligája-alapszakasz, 4. forduló, szerda: 

  • Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) 1-0 (0-0), gólszerző: Luckassen (47.)
  • Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) 2-2 (2-1), gólszerzők: Andrade (29.), Jankovic (39. – 11-esből), ill. Estevao (16.), Garnacho (53.)
  • Ajax Amsterdam (holland)–Galatasaray (török) 0-3 (0-0), gólszerző: Osimhen (59., 65., 78. – utolsó kettő 11-esből)
  • Club Brugge (belga)–FC Barcelona (spanyol) 3-3 (2-1), gólszerzők: Tresoldi (6.), Forbs (17., 64.), ill. Torres (8.), Yamal (61.), Tzolis (77., öngól)
  • Internazionale (olasz)–Kajrat Almati (kazah) 2-1 (1-0), gólszerzők: Martínez (45.), Augusto (67.), ill. Arad (55.)
  • Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) 4-1 (2-0), gólszerzők: Foden (22., 57.), Haaland (29.), Cherki (90+1.), ill. Anton (72.)
  • Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) 2-0 (1-0), gólszerző: Burn (11.), Joelinton (49.)
  • Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz) 0-1 (0-0), gólszerző: Samardzic (90.)
  • Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német) 0-1 (0-0), gólszerző: Schick (65.)

A BL-tabella ide kattintva érhető el.

