A Chelsea edzője elbízta magát Azerbajdzsánban? Ostobaságról beszélt

A Chelsea szurkolói közül sokan vélhetően a Qarabag elleni BL-meccsre előre beírták a három pontot. Akik így tettek, nagyot tévedtek, a félidőben az azeri csapat vezetett. Enzo Maresca, a Chelsea edzője a szünetben hármat is cserélt: Andrey Santos, Gittens és George helyett jött Enzo Fernández, Delap és Garnacho, a minőségi előrelépés pedig megtette a hatását, Garnacho kiegyenlített, de a három pontot már nem tudta kicsikarni a Chelsea.

A Maresca által a szünetben becserélt Alejandro Garnacho góljával mentett pontot a Chelsea a Qarabag elleni BL-meccsen (Fotó: AFP/Giorgi Arjevanidze)

A Chelsea kezdőcsapatát látva azt is gondolhatnánk, hogy Maresca elbízta magát a látszólag könnyebb párosítást látva, bár az is tény, hogy az olasz szakember rendre felforgatja csapatát meccsről meccsre, hogy rotálással őrizze meg csapata frissességét.

Maresca nem vállalta a felelősséget a Chelsea pontvesztéséért

A mérkőzés után Maresca visszautasította, hogy az általa választott kezdőcsapat rossz lett volna.

– Nem a rotálás miatt vesztettünk pontokat, hiszen jól kezdtünk, vezettünk, aztán kaptuk két ostoba gólt. Az elsőt akkor, amikor a Qarabag átmenetileg tíz emberrel játszott. Ha nyerünk, senki nem említi meg, hogy sokat változtattam az előző meccs kezdőcsapatához képest – hárított Maresca, aki azt is visszautasította, hogy lebecsülték volna a Qarabagot. – Tudtuk, hogy a Qarabag jó csapat, s különösen hazai pályán nehéz feladatot jelent majd.