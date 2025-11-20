Gyökeres jobb lenne Szoboszlainál és Haalandnál? A PL-szakértő meglepő vallomása

A mostani idényben a bajnokságban nyolcadik Liverpoolnál sem kérdés, hogy a csapat legfontosabb játékosává lépett elő Szoboszlai Dominik, aki ha kell, akkor jobbhátvédként is segíti az együttest. Szoboszlai a csapaton belül háromból kétszer – augusztusban és októberben – is megnyerte a hónap játékosának járó díjat, emellett a tekintélyes nemzetközi sportlapnál, az ESPN-nél az előkelő nyolcadik helyen áll a Premier League legjobb játékosait tömörítő ranglistán. Ezen sem előzi meg őt egy liverpooli labdarúgó sem.

Szoboszlai Dominik mindenhol a Liverpool legjobbja a mostani idényben (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

Wayne Rooney, a Premier League legendás támadója 2021-ben vonult vissza, azóta vezetőedző is volt, jelenleg pedig szakértőként dolgozik. Az Amazon Prime kérdezte őt egy rövid videóban, hogy mondja meg, szerinte ki a legjobb három játékos az angol bajnokság mostani idényében. Rooney a Manchester United színeiben 13 évet húzott le, így talán egy kicsit elfogult választ adott: