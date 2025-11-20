Szoboszlai DominikGyökeres ViktorWayne RooneyPremier LeagueErling Haaland

Gyökeres jobb lenne Szoboszlainál és Haalandnál? A PL-szakértő meglepő vallomása

Ki a labdarúgó Premier League három legjobb játékosa a mostani idényben? Ezt a kérdést szegezték Wayne Rooney-hoz, a Manchester United legendás támadójához, aki jelenleg szakértőként dolgozik. Az angol támadó Gyökeres Viktort is rárakta a listára, Szoboszlai Dominikot és Erling Haalandot viszont hiába keressük rajta.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 8:23
Gyökeres Viktor egyelőre keresi a helyét az Arsenalnál
Gyökeres Viktor egyelőre keresi a helyét az Arsenalnál (Fotó: AFP/Henry Nicholls)
A mostani idényben a bajnokságban nyolcadik Liverpoolnál sem kérdés, hogy a csapat legfontosabb játékosává lépett elő Szoboszlai Dominik, aki ha kell, akkor jobbhátvédként is segíti az együttest. Szoboszlai a csapaton belül háromból kétszer – augusztusban és októberben – is megnyerte a hónap játékosának járó díjat, emellett a tekintélyes nemzetközi sportlapnál, az ESPN-nél az előkelő nyolcadik helyen áll a Premier League legjobb játékosait tömörítő ranglistán. Ezen sem előzi meg őt egy liverpooli labdarúgó sem.

Szoboszlai Dominik mindenhol a Liverpool a legjobbja a mostani idényben
Szoboszlai Dominik mindenhol a Liverpool legjobbja a mostani idényben (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

Wayne Rooney, a Premier League legendás támadója 2021-ben vonult vissza, azóta vezetőedző is volt, jelenleg pedig szakértőként dolgozik. Az Amazon Prime kérdezte őt egy rövid videóban, hogy mondja meg, szerinte ki a legjobb három játékos az angol bajnokság mostani idényében. Rooney a Manchester United színeiben 13 évet húzott le, így talán egy kicsit elfogult választ adott:

  • Antoine Semenyo (Bournemouth)
  • Bryan Mbeumo (Manchester United)
  • Gyökeres Viktor (Arsenal)

Semenyo nyáron hosszabbított Kerkez Milos korábbi csapatával, a ghánai támadó pedig ihletett formában kezdte az idényt, az első fordulóban duplázott a Liverpool ellen. Az első nyolc bajnokin hét gólt és három gólpasszt jegyzett. Az októberi válogatottszünet óta kicsit visszább esett a 25 éves játékos, a legutóbbi négy Premier League-mérkőzésen egy gólt sem szerzett. 

Semenyót azonban a legnagyobb angol klubok figyelik már, és a szerződésében lévő különös záradék miatt télen 73 millió euróért válthat klubot. Akár a Liverpool is lecsaphat rá, aki Mohamed Szalah utódja lehet.

Mbeumo nyáron érkezett az MU-hoz, és egyértelműen csapata legjobbja. Bemozgásaival őrületbe kergeti a védőket, a legutóbbi négy bajnokin négy gólt lőtt, de Kamerunnal nem lesz ott a vb-n, miután a Kongói DK-tól kikapott novemberben 1-0-ra. 

Rooney-nál Gyökeres a legjobbak között, de hol van Szoboszlai és Haaland?

A listán viszont egyértelműen a legnagyobb rejtély Gyökeres. A svéd csatár idénye nehezen indult új csapatánál, az Arsenalnál. Ősz elején már a saját szurkolói is kritikusak voltak vele, noha októberben az Atlético Madrid elleni BL-meccsen duplázott, majd a Burnley ellen is betalált. Tíz bajnokin négy gól a mérlege. 

Mindeközben Rooney-nál sehol Erling Haaland, aki valószínűleg élete formájában van. 

Az elmúlt öt tétmeccsén – a Manchester City és a norvég válogatott színeiben – nyolc(!) gólt termelt, míg az idényben már 15 meccsen 20 gólnál jár. De ez Rooney-nál kevés…

Szoboszlai Dominikot is várhattuk volna a listára. A magyar játékos egyelőre nem a gólokban és gólpasszokban – 14 meccsen két gól és négy gólpassz – emelkedik ki, sokkal inkább elnyűhetetlen munkabírása, agresszív letámadása, ami a Liverpoolt előrébb viszi. A 41 éves Rooney megnyilvánulása Angliában is nagy port kavart, a kommentelők az angolnak azzal szúrtak oda, hogy valószínűleg az ilyen meglátásai miatt is bukhatott meg mint edző.

