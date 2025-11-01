Szoboszlai DominikWalt DisneyPremier LeagueLiverpool FC

Óriásit hibázott Szoboszlai kapcsán a Walt Disney tulajdonában lévő világmárka

Nagy elégtételt kapott Szoboszlai Dominik, ugyanis a tekintélyes nemzetközi sportlap, az ESPN most hamut szór a fejére a magyar futballista miatt. A Walt Disney többségi tulajdonában lévő, a sportmédiában világmárkának számító amerikai kiadvány frissítette a Premier League legjobb ötven játékosáról szóló rangsorát. Ebben az idény előtt csúnyán leírták Szoboszlai Dominikot, de most az óriási tévedését korrigálta az ESPN, az őt megillető helyre tette a Liverpool legjobbjaként.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 7:15
Szoboszlai a Premier League legjobb tíz játékosa közé került a világhírű sportlapnál Fotó: RALF IBING Forrás: firo Sportphoto
Szoboszlai Dominik hiába volt már az előző idényben is az angol bajnoki címet megszerző Liverpool alapembere, és Arne Slot edző saját elmondása szerint is az egyik legfontosabb játékosa, akit szinte soha nem cserél le, az ESPN a szezon előtt mindössze a 26. helyre rangsorolta őt a Premier League legjobb ötven játékosa között. Akkor még a Liverpoolból a liga legjobbjának látott Mohamed Szalah mellett Ryan Gravenberch, Alisson, Ibrahima Konaté, Alexis Mac Allister, Virgil van Dijk, sőt a frissen igazolt Florian Wirtz is megelőzte a magyar középpályást a Walt Disney 80 százalékos tulajdonában lévő, világmárkának számító sportlap toplistáján. Most az ESPN beismerte, hogy ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna Szoboszlai kapcsán.

Szoboszlai Dominik a Premier League legjobb tíz játékosa közé került a Walt Disney világhírű sportlapjánál, amely beismerte a korábbi hibáját
Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

A globális piacra törő amerikai sportlap önkritikát gyakorolva frissítette a Premier League legjobb ötven futballistájáról kiadott saját rangsorát az alapján, ami eddig történt a jelenlegi idényben. Szoboszlai Dominik végre az őt megillető helyre került:

a magyar középpályás a Liverpool legjobb játékosaként, a csapatkapitány Van Dijkot is megelőzve a top 10-be, egész pontosan a nyolcadik helyre ugrott előre a toplistán.

Nagy dolog ez, hiszen Szoboszlain kívül egyedül a kilencedik Van Dijk került még be a Premier League tíz legjobb játékosa közé az ESPN-nél, míg a korábbi éllovas Szalah a 12. helyig csúszott vissza, a nyáron 145 millió euróért megvett Alexander Isak csak a 13., a 125 milliós, de eddig halovány Wirtz pedig a 18. helyre került. A top 20-ba még Gravenberch (15.) és Konaté (19.) került be a szenvedő Liverpoolból, amely kilenc forduló után a PL-ben mindössze a hetedik helyen áll.

Beismerte tévedését a Walt Disney sportlapja: „Szoboszlai más szint”

Az ESPN most részletesen ír Szoboszlairól, akivel kapcsolatban elismeri a tévedését: bizony, leírták őt az idény előtt.

„A szezon előtt úgy tűnt, hogy a 100 millió fontért érkező Wirtz veszi majd át Szoboszlai szerepét a Liverpool támadó középpályásaként. Kilenc meccsel a szezon kezdete után azonban Szoboszlai egyértelműen a Liverpool legjobb játékosa” – bírálja felül önmagát az amerikai szaklap.

Megjegyzik, hogy Szoboszlai eddig 98,44 kilométert futott, az egész ligában az ötödik legtöbbet. De ami még lenyűgözőbb: a sprintek során megtett táv tekintetében a második helyen áll – 3,86 kilométert tett meg legalább 25 km/órás sebességgel. Azok között a játékosok között, akik legalább 90 kilométert futottak eddig a szezonban, Szoboszlai rendelkezik a legmagasabb aránnyal a sprintek során megtett távolságot illetően.

„Egyszerűen fogalmazva: teljesen más szinten van, mint bárki más” – írják a Liverpool magyar középpályásáról.

Hozzáteszik, hogy ami igazán magasra emeli Szoboszlait a toplistán, az az, hogy három különböző poszton nyújtott kiemelkedő teljesítményt (köztük jobbhátvédként is), miközben a Liverpool labdabirtoklásában is kulcsjátékossá vált.

Az ESPN toplistája szerint a Premier League tíz legjobb futballistája:

  • 1. Erling Haaland (Manchester City)
  • 2. Gabriel Magalhaes (Arsenal)
  • 3. Declan Rice (Arsenal)
  • 4. Bukayo Saka (Arsenal)
  • 5. William Saliba (Arsenal)
  • 6. Moisés Caicedo (Chelsea)
  • 7. Bruno Guimaraes (Newcastle)
  • 8. Szoboszlai Dominik (Liverpool)
  • 9. Virgil van Dijk (Liverpool)
  • 10. Bruno Fernandes (Manchester United)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

