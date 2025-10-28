Már Liverpoolban is kimondták: Szoboszlai Dominik az egyetlen, aki…

Arne Slot továbbra sem találja a megoldást a Liverpool problémáira, az angol bajnokot még a kiscsapatok is lefocizzák a pályáról a Premier League-ben. Így volt ez szombaton is, amikor egymás után a negyedik vereségét szenvedte el a csapat, a Brentford 3-2-re intézte el a Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felállt Vörösöket.

Sammy Lee szerint Szoboszlai Dominikra lehet számítani Fotó: NICK POTTS / POOL

A bukások miatt a szakértők természetesen nem kímélik a Liverpool edzőjét és játékosait sem, Kerkezt például a gólja ellenére is bűnbaknak kiáltották ki, de a csapattársai is megkapták a magukét. Egyet kivéve.

A szurkolók a jövő kapitányát látják Szoboszlaiban

A gárda motorja, a minden mérkőzésen maratonokat lefutó Szoboszlai ugyanis többek szemében a sok rossz között az egyetlen jó. A közösségi oldalakon ezt rendszeresen kiemelik a szurkolók, sokan még azt is előrevetítik, hogy ő lesz a következő „Captain Fantastic”, azaz fantasztikus csapatkapitány, amely titulussal korábban a klublegenda Steven Gerrardot illették, akihez egyébként is gyakran hasonlítják a magyar középpályást.

A drukkerek mellett a Liverpool egykori középpályása, a visszavonulása óta többnyire másodedzőként dolgozó Sammy Lee is hasonló véleményt fogalmazott meg a Brentford elleni vereséget követően. Ő nem nevezte ki Szoboszlait a jövő csapatkapitányának, de kiemelte őt a többi liverpooli közül:

Szoboszlait kivéve nagyjából mindegyik második labdát elveszítették a játékosaink. Amikor támadtunk, és az ellenfél tisztázott, akkor rendre ők csaptak le a labdára, és máris kontráztak. A hosszú labdákat és a második labdákat szinte sosem nyertük meg, pedig ez a futball alapelve. Optimistának, de közben realistának kell maradnunk

– nyilatkozta Lee az LFCTV-nek.

