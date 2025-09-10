Till Tamás-gyilkosság: a bíróság meghosszabbította F. János letartóztatását

Három hónappal hosszabbította meg a bíróság a Till Tamás meggyilkolásával gyanúsított F. János letartóztatását három hónappal – tudta meg a Magyar Nemzet. A 11 éves gyermek több mint húsz évvel ezelőtt tűnt el, de tavaly nyáron megtalálták a holttestét és kiderült, hogy bestiális gyilkosság áldozata lett.

Szerdán három hónappal, december 14-ig meghosszabbította a Till Tamás megölésével gyanúsított F. János letartóztatását a bíróság – közölte lapunkkal a Kecskeméti Törvényszék. A végzés nem végleges.

Emlékezetes, elfogása után a bíróság aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt tartóztatta le F. Jánost. A letartóztatást azóta többször meghosszabbították.

A Till Tamás-gyilkosság

2000. május 28-án a 11 éves Till Tamás bajai otthonából indult biciklijével lovagolni a hozzájuk közeli vadasparkba. A fiúnak ezek után nyoma veszett, csak a kerékpárját találták meg. Till Tamást évekig eltűntként kereste a rendőrség. Tavaly augusztus 1-jén jelentette be a nyomozó hatóság, hogy megtalálták a kisfiú földi maradványait és emberölés miatt indult nyomozás.

F. János végül tanúként beismerte a gyilkosságot. A kihallgatása után először elengedték, mert a hatóságok akkori álláspontja szerint, mivel fiatalkorú volt az emberölés idején, a büntethetősége 15 év után elévült. Az ügyészség végül arra az álláspontra helyezkedett, hogy mégsem évült el a gyilkosság, ezért a férfit elfogták. Részleteket a szövevényes ügyről itt olvashatnak.