Sokkoló, amiket Till Tamás feltételezett gyilkosának édesanyja állít

F. János november 28-án vallotta be a rendőrségen tanúként, hogy ő vette vette el Till Tamás életét, aki akkor még a tizenegyet sem töltötte be. A rendőrség a férfit elengedte elévülés miatt. Ezt bővebben is kifejtettük ebben a cikkben. Miután a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség máshogy ítélte meg az elévülést az ügyben, a férfit őrizetbe vették, majd letartóztattak, mire F. János mindent letagadott, amit korábban bevallott. A Till Tamás-gyilkosság elmúlt csaknem huszonöt évét egészen a mai fejleményekig ebben a cikkben részleteztük.