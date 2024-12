Till Tamás tragédiája, és minden, ami mögötte van

Till Tamás soha nem késett

Tamás megérkezésére délután két óráig vártak a szülei, bár sejtették, hogy baj van, mert a fiú soha nem késett a megbeszélt időpontról. Biciklire ültek tehát, hogy megkeressék. A vadasparkban kiderült, a fiút aznap a közelben sem látták. A bajai rendőrséget délután négy óra környékén értesítették először telefonon az esetről, aznap este tizenegyig az utcákat járta Till Mátyás és Tillné Vörös Katalin a fiuk után kutatva. Ekkor személyesen is elmentek a rendőrségre, a hetek azonban eredmények nélkül teltek.

Július 8-án az egyik hétvégi telken a Baja és Bácsbokod közötti vasútvonal mellett a tulajdonos egy kék kempingbiciklit talált, de nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget, így maradt a kínzó csend. További hónapok teltek el, mígnem szeptember 17-én a telektulajdonos édesanyja és felesége megtalálták a biciklit, nekik jutott eszükbe, hogy az az eltűnt Tamásé lehet.

Az első nyom

Még aznap bejelentették a rendőrségen és értesítették Tamás szüleit is. A biciklit Kecskeméten vizsgálták meg, de különösebb nyomot nem találtak, így a szülők kérésére Budapesten is megvizsgálták. A nyomszakértői vizsgálat alapján a nyergen háromcentis repedést találtak, és az jobbra elfordult. A kormány jobb karja egy külső, tompa behatás miatt deformálódott, amelyet a kétkerekű talajra lökése vagy eldobása is okozhatott. Vért nem találtak a járművön.

Másfél évvel Tamás eltűnése után az édesapján és a fián, aki az előző házasságában született, poligráfos vizsgálatot hajtottak végre, ezután biztosan kizárták, hogy Till Mátyásnak köze lett volna Tamás eltűnéséhez. Azt tanúk igazolták, hogy az édesanyjának sem lehetett köze a fiú eltűnéséhez, hiszen abban az időben a nő dolgozott. Alapos gyanú akkoriban egyébként nem volt arra, hogy Tamás bűncselekmény áldozata lehetett, így az ügyet kizárólag eltűnésként lehetett kezelni.

Száz gyanú közt kilencvenkilenc helytelen

Végül egy Sz. János nevű, büntetett előéletű férfit tartóztatott le a rendőrség, aki egy közeli tanyán élt, és egy évvel Tamás eltűnése után megölte barátnőjét, majd a holttestét elásta, de más családtagjait is megerőszakolhatta. A férfi, bár bevallotta, hogy meggyilkolt egy tízéves kisfiút, a vallomását visszavonta, és az abban megadott helyszíneken, ahol állítólag eltűntette Tamás holttestét, így a halastóban és a szeméttelepen sem találtak semmit a rendőrök. Sz. János kilenc év után szabadult a börtönből és tavaly azt állította, hogy kényszer hatására vallotta be Tamás megölését. A poligráfos vizsgálat végül megerősítette, hogy a férfinak nem volt köze Till Tamás halálához.

Soha nem találták meg azt az embert, aki felhívta a Till családot telefonon 2001-ben, és azt állította, hogy Tamás él, pénzért rabolták el, és azt is tudni vélte, hogy hol tartózkodik. Ahogy az az ember sem került elő, aki a postaládájukba egy szórólapot dobott bele a hátoldalán az

ÉLEK

felirattal. Az édesapa később azt állította, egy helyi alvilági figura azt mondta neki, hogy egy spanyolországi pedofilnak adták el Tamást. Rengeteg verzió látott tehát napvilágot Till Tamás eltűnéséről, azonban egyiknek sincs köze ahhoz, amely ma a rendőrség szerint feltehetően a legközelebb áll az igazsághoz.

A fordulat 2024 júniusában jött el Till Tamás eltűnésnek ügyében

Június 11-én jelzés érkezett a rendőrséghez a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségtől arról, hogy a volt bajai gyermekotthon egyik lakója pénzért vagy fenyegetés miatt 2000-ben segített egy holttest elásásában Baján. Till Tamás aktáját tehát ekkor újranyitották, az első hír erről azonban csak július végén érkezett meg, egy nappal később pedig már sajtótájékoztatón közölte a rendőrség, amit akkor tudni véltek.

Kijelentették, hogy Till Tamás gyilkosság áldozata lett.

Forrás: Facebook/Magyar Rendőrség

A fiatalembert, aki feltehetően részt vett Tamás holttestének elásásában, már nem tudták kihallgatni, ugyanis K. Péter – később K. Róbert – 2011-ben öngyilkos lett, emiatt a rendőrség az akkor húszéves fiú környezetét kezdte vizsgálni.

Majdnem igaz

Az ügyben az otthon egyik volt lakója, F. János tett vallomást, aki tizenhat éves volt 2000-ben, és az kötötte össze K. Péterrel, hogy mind a ketten ugyanabban az intézményben tanultak – hangzott el az augusztusi tájékoztatón. Ugyanannak a vállalkozónak, V. József esztergályosmesternek dolgoztak, napi ötszáz forintért, többek között egy melléképület felépítésében is – legalábbis akkor még úgy tűnt F. János szavai alapján, hogy ez lehetett a valóság. F. János a vallomásában beszámolt arról is, hogy V. József egy nap nem az intézetbe ment a fiúkért, hanem a strandon kereste meg őket, és azt kérte, hogy dupla pénzért menjenek el vele betonozni.

János akkor nemet mondott, a másik fiú, Péter azonban elment dolgozni az esztergályossal.

Péter állítólag elmondta Jánosnak, hogy amikor a betont egy talicskával hordta be a fészerbe, megbicsaklott a kerék, és

előbukkant egy fólia, amelyben egy gyermekholttestet látott.

A fiú megkérdezte V. Józsefet, hogy mi történt, de az esztergályos pénzt adott a fiúnak a hallgatásáért, utóbb pedig megfenyegette, hogy rosszul jár a testvéreivel együtt, ha erről bárkinek is beszél. V. József 2021-ben, 81 éves korában állítólag ugyanabban a melléképületben lett öngyilkos, ahol megtalálták Tamás földi maradványait. Akkor, azaz 2024 augusztusában még nem lehetett tudni, hogy Till Tamást miért ölték meg, illetve hogy igaz-e, hogy elgázolták, így a rendőrök tovább vizsgálódtak az ügyben.