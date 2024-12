Till Tamás gyilkosa mégsem ússza meg: ezért vonhatják felelősségre F. Jánost

A rendőrség kedden ugyanis arról is beszámolt, hogy az elkövető hamisan vallott korábban, illetve befolyásolhatott tanúkat. Emiatt már lenne rá esély, hogy börtönbe kerüljön F. János. A rendőrség elmondása szerint Till Tamás gyilkosa többször hazudott a tanúvallomásában, ami abból lett gyanús, hogy több esetben is ellentétet fedeztek fel a gyilkos és a többi tanú vallomása között, így, mire negyedszer kihallgatták F. Jánost – november 28-án –, a rendőrök megdönthetetlen bizonyítékokkal szembesítették, amelyek terhe alatt a férfi állítólag összeroskadt. A gyermek gyilkosát már ezért is felelősségre lehet vonni, azonban tarkítja az ügyet, hogy másokat is manipulált és befolyásolt, hogy hamisan, neki kedvezően tanúskodjanak. Ezért még súlyosabb büntetésre számíthat.