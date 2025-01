Alaptalan intézkedésről beszél a Till Tamás-gyilkosság gyanúsítottjának ügyvédje

kettős gyilkosság

Meg akarta erőszakolni volt óvónőjét, kettős gyilkosság lett a vége

Nemi erőszakot és kettős gyilkosságot is elkövetett, és mindezek után még hidegvérrel meg is vacsorázott áldozatainál. Erdélyben valódi rémnek számít, de Magyarországon is követett el hasonló bűnt.