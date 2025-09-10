Rendkívüli

Donald Tusk: Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását

Az RTL számonkérte Magyar Pétert, amiért Ruszin-Szendi újságírót lökdösött + videó

Képtelen állítással próbálta megvédeni párttársát Magyar Péter.

2025. 09. 10.
Hétfőn és kedden is beszámolt az RTL Híradó arról, hogy amikor Móna Márk, a Mandiner tudósítója a Tisza Párt többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt, a párt alelnöke testi erővel többször is lökdöste az MCC-hez tartozó lap munkatársát, számolt be róla a Média1

Az RTL Híradó szeptember 8-i és 9-i adásában is bemutatta a politikus és az újságíró közötti incidensről készült felvételeket, ám a két riport hangsúlya eltért. A hétfői anyagban Móna Márkot is megszólaltatták, és felidézték: amikor évekkel ezelőtt Halász Júlia, a 444 videós újságírója szenvedett el hasonló inzultust egy Fidesz-rendezvényen, több szakmai szervezet is tiltakozott. 

A keddi riportban viszont már Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét kérdezték a kötcsei ügyről, idézte fel a portál.

Az RTL Híradó arra volt kíváncsi, lesz-e következménye a történteknek. Magyar Péter az interjúban azt mondta, Ruszin-Szendi a párt egyik legnépszerűbb politikusa, és azt állította, hogy a Mandiner tudósítója bele akart nézni a telefonjába. 

A Híradó által bemutatott felvételen azonban ez nem látszik: azon egyértelműen az szerepel, hogy a riporter kérdezni próbált, mire a politikus a számára kellemetlen kérdés miatt fizikailag akadályozta őt munkája elvégzésében.

Az RTL riportja végén felidézték, hogy a politikusnak több botránya is volt az elmúlt hetekben, közölte a Média1.

