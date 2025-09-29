Orbán Viktor szembesítette Magyar Pétert + videó

Tavaly februári Partizán-interjújával szembesítette Magyar Pétert Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Love is love

– írta a videóhoz a miniszterelnök.

Az ellenzéki politikus akkor Orbán Viktorról még egészen másképpen nyilatkozott, mint manapság.

„– Én fideszes szavazóként belegondolok, és szerintem érdemes több jobboldali embernek is belegondolnia, hogy jelenleg van a miniszterelnök, ami ugye a Fidesz naprendszerében a Nap. Mondom ezt úgy, hogy jó viszonyban voltunk, a miniszterelnököt én becsülöm. Ha bárki leülne vele, rögtön meggyőzné mindenről, mert a magyar politikai életben nincs ilyen felkészültségű és ilyen gondolkodású, ilyen olvasott és ilyen nem tudom milyen ember” – fejtegette a műsorban Magyar Péter.

Úgy látszik, a Tisza Párt elnöke azóta ismét teljesen Orbán Viktor hatása alá került. Papírbábut vitt színpadra miskolci fórumán, amely a kormányfőt ábrázolja. Magyar Péter mindenképpen azt szeretné elérni, ha a miniszterelnök vele vitatkozzon, és azt mondja, hogy mostantól hordani fogja magával a papírbábut szerte az országban.

Emlékezetes, amíg jól fizető állami pozíciókat kapott, a Tisza Párt mostani elnöke az első sorokban tapsolt a miniszterelnöknek, és volt olyan rendezvény, ahol erősködött is, hogy mindenképpen az első sorba kerüljön Orbán Viktor közönségében.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)