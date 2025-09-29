Orbán Viktor Sonkával és Tamással találkozott: mindent helyénvalónak talált

Orbán Viktor Sonkával, a legnagyobb MTK-drukkerrel és Deutsch Tamással, az MTK elnökével hétfőn megnézte az MTK új sportparkját.

A miniszterelnök a látogatásról több fényképet is megosztott a közösségi oldalán, bejegyzésében pedig azt írta:

Minden a helyén.

Mint ismert, vasárnap megnyitották MTK Sportparkot a Kerepesi úton.

A 9,5 hektáros sportpark területén többek között egy 5000 fős nézőtérrel rendelkező, több mint 11 ezer négyzetméteres sportcsarnok, egy 3800 négyzetméteres edzőcsarnok, 33 800 négyzetméteres zöldterület és egy hatalmas napelempark jött létre, a fűtést pedig az 1350 méter mélyről jövő geotermikus energia biztosítja.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök megnézte az MTK új sportparkját a Kerepesi úton (Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala)