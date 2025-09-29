A hazugságok ellen mozgósított a kormányfő

Orbán Viktor a Harcosok Klubjának címzett üzenetében határozottan bírálta az ellenzéket, és úgy fogalmazott: a Szőlő utcai támadással a kormány megvádolásán és megbuktatásán dolgoztak. A posztban azt írta, hogy az ügy „a legaljasabb bűncselekménnyel” vádolt kormánytagokat érintette, valamint kijelentette:

Tudták, hogy hazudnak. Tudták, hogy mit tesznek. Nem lesz kegyelem, a jogkövetkezményekkel mindenkinek számolnia kell.

Forrás: Facebook

Külföldről irányított figurák próbálják aláásni Magyarországot

A miniszterelnök élesen bírálta azokat, akiket külföldről irányított, veszélyes figuráknak nevezett, és arra figyelmeztetett, hogy az ellenérdekelt erők „tönkretették” már korábban is Magyarországot.

Most nem fogjuk hagyni

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A miniszterelnök a bejegyzésében úgy fogalmazott:

az ellenzék célja, hogy ne legyen orosz olaj és gáz, ami az energiaárak drasztikus emelkedéséhez vezetne.

A kormányfő emlékeztetett, hogy a Tisza Párt ezért akarja megemelni a személyi jövedelemadót és a társasági adót, valamint bevezetni a vagyonadót a középosztály számára. A miniszterelnök hangsúlyozta:

ennek következtében az emberek mindig rosszul járnak, míg a bankok, a multinacionális cégek és az energiaszolgáltatók profitálnak.

A kormányfő a hétindító posztjában említést tett a török házelnök hétfői magyarországi látogatásáról. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Törökország stratégiai partner, és figyelmeztetett: „Ha a törökök elengedik a migránsokat, Európának harangoztak.”

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)