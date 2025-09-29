Rendkívüli

Itt vannak a legújabb fejlemények az ukrán kémügyben

MagyarországUkrajnaGulyás Gergelycenzúraválasz

Gulyás Gergely: Ez Magyarország válasza az ukrán cenzúrára

Magyarország határozott lépéssel reagál Ukrajna legutóbbi internetes cenzúrájára: a mai naptól kezdődően ukrán hírportálok nem lesznek elérhetők Magyarország területéről. A döntést Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 09. 29. 13:33
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Forrás: Facebook/Gulyás Gergely
Magyarország válaszintézkedést hoz. Korábban az ukrán kormány – az Európai Unióba való csatlakozás szándékát hangoztatva – blokkolta több külföldi, köztük magyar nyelvű hírportál hozzáférését. A blokkolást az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) kezdeményezte. 

Magyarország
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart Kijevben (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)

Többek között a magyar Origót is azzal vádolták az ukrán hatóságok, hogy, ahogy ők fogalmaznak, „orosz propagandát és dezinformációt közöl. Gulyás Gergely szerint az Európai Unióba igyekvő Ukrajna külföldi – köztük magyar – internetes híroldalakat blokkolt, mert azok kritikusan mertek írni az oroszok elleni szankciós politikáról, Ukrajna fegyveres támogatásáról, az Európai Uniót és a NATO-t széttagoltként (!) és nem túl hatékony szervezetként merészelték ábrázolni. 

Magyarország válasza az ukrán cenzúrára

Magyarország a viszonosság elvét követve tükörintézkedéseket vezet be

fogalmazott közösségi oldalán Gulyás Gergely.

Az igazi bűn azonban, hogy írni merészeltek a Soros Alapítvány befolyásolási tevékenységéről. (!!!)

– folytatta. Magyarország a viszonosság elvét követve a mai napon tükörintézkedéseket vezet be ukrán hírportálok ellen, így azok Magyarország területén nem lesznek elérhetők. Nem hiszem, hogy sokan olvasnák az ukrán Pravdát vagy akárcsak vágynának rá. Egy szuverén országnak azonban arányos választ kell adni a teljesen indokolatlan támadásra – tette hozzá. Kiemelte: Ha pedig az Európai Unió széttagoltsága Ukrajnában állami cenzúrára ad okot, akkor itt az ideje, hogy Ukrajna lemondjon csatlakozási szándékáról. Az ukrán csatlakozással az EU csak még széttagoltabbá válna.  

Ha pedig valaki cenzúrára vágyik, akkor jobb lenne, ha Sorosék szuverén országok belpolitikájába való beavatkozását korlátozná, nem az erről szóló szabad véleménynyilvánítást

– összegezte Gulyás Gergely.

Az érintett ukrán hírportálok a következők:

1. tsn.ua

2. oboz.ua

3. anons-zak.com.ua

4. ungvar.uz.ua/

5. zakarpattya.net.ua/

6. pravda.com.ua

7. hromadske.ua

8. nv.ua

9. lb.ua

10. insiderinfo.com.ua

11. uaonline.com.ua

12. eurointegration.com.ua

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Forrás: Facebook/Gulyás Gergely) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

