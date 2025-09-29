Gulyás Gergely: Ez Magyarország válasza az ukrán cenzúrára

Magyarország válaszintézkedést hoz. Korábban az ukrán kormány – az Európai Unióba való csatlakozás szándékát hangoztatva – blokkolta több külföldi, köztük magyar nyelvű hírportál hozzáférését. A blokkolást az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) kezdeményezte.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart Kijevben (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)

Többek között a magyar Origót is azzal vádolták az ukrán hatóságok, hogy, ahogy ők fogalmaznak, „orosz propagandát és dezinformációt közöl. Gulyás Gergely szerint az Európai Unióba igyekvő Ukrajna külföldi – köztük magyar – internetes híroldalakat blokkolt, mert azok kritikusan mertek írni az oroszok elleni szankciós politikáról, Ukrajna fegyveres támogatásáról, az Európai Uniót és a NATO-t széttagoltként (!) és nem túl hatékony szervezetként merészelték ábrázolni.

Magyarország válasza az ukrán cenzúrára

Magyarország a viszonosság elvét követve tükörintézkedéseket vezet be

– fogalmazott közösségi oldalán Gulyás Gergely.