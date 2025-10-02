Rendkívüli

Nyomozás indulhat az álhírbotrány egyik kirobbantója ellen

Orbán Viktor: Koppenhága, második nap – a helyzet súlyos

A miniszterelnök Koppenhágából jelentkezett be a közösségi oldalán. Orbán Viktor szerint súlyos, háborúpárti javaslatok vannak napirenden.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 7:27
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Mette Frederiksen dán kormányfő (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozója kezdetén a koppenhágai Christiansborg palotában 2025. október 1-jén, az Európai Unió Tanácsának dán soros elnöksége idején (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor a Facebookon tette közzé bejegyzését, melyben azt írta:  „Az uniós forrásokat oda akarják adni Ukrajnának.”

Orbán Viktor (Fotó: MTI)

Mindenféle jogi trükkökkel akarják felgyorsítani az ukrán csatlakozást. Finanszírozni akarják a fegyverszállításokat. Csupa olyan javaslat, ami azt mutatja, hogy a brüsszeliek háborúba akarnak menni

– írta a magyar kormányfő, hozzátette:

Ki fogok tartani a magyar álláspont mellett, de ez a csúcs is azt bizonyítja, hogy a következő pár hónap a háborús fenyegetésről fog szólni. A teljes politikai közösségünk és minden békeszerető magyar ember támogatására szükségünk lesz

 

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Mette Frederiksen dán kormányfő (jobbra) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozója kezdetén a koppenhágai Christiansborg palotában 2025. október 1-jén, az Európai Unió Tanácsának dán soros elnöksége idején (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

