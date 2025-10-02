Orbán Viktor a Facebookon tette közzé bejegyzését, melyben azt írta: „Az uniós forrásokat oda akarják adni Ukrajnának.”
Orbán Viktor: Koppenhága, második nap – a helyzet súlyos
A miniszterelnök Koppenhágából jelentkezett be a közösségi oldalán. Orbán Viktor szerint súlyos, háborúpárti javaslatok vannak napirenden.
Mindenféle jogi trükkökkel akarják felgyorsítani az ukrán csatlakozást. Finanszírozni akarják a fegyverszállításokat. Csupa olyan javaslat, ami azt mutatja, hogy a brüsszeliek háborúba akarnak menni
– írta a magyar kormányfő, hozzátette:
Ki fogok tartani a magyar álláspont mellett, de ez a csúcs is azt bizonyítja, hogy a következő pár hónap a háborús fenyegetésről fog szólni. A teljes politikai közösségünk és minden békeszerető magyar ember támogatására szükségünk lesz
További Külföld híreink
Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Mette Frederiksen dán kormányfő (jobbra) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozója kezdetén a koppenhágai Christiansborg palotában 2025. október 1-jén, az Európai Unió Tanácsának dán soros elnöksége idején (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor Koppenhágában védi a magyar érdekeket – kövesse velünk élőben
Ma tartják az Európai Politikai Közösség féléves csúcstalálkozóját Koppenhágában, ahol Orbán Viktor miniszterelnök képviseli Magyarország álláspontját.
Újabb eurómilliárdokat jelentett be Ukrajnának Ursula von der Leyen + videó
Az összegből kétmilliárd eurót pilóta nélküli repülőeszközök építésére szánnak.
Hamász-merényletet készítettek elő Németországban
Óriási a terrorfenyegetés Németországban.
Kettős mérce Brüsszelben: Dániában romlik a jogállamiság, mégsem bírálják
Egy friss kutatás arra figyelmeztet, hogy Dániában sorra sérülnek az alapvető jogok, a jogbiztonság pedig látványosan gyengül.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor Koppenhágában védi a magyar érdekeket – kövesse velünk élőben
Ma tartják az Európai Politikai Közösség féléves csúcstalálkozóját Koppenhágában, ahol Orbán Viktor miniszterelnök képviseli Magyarország álláspontját.
Újabb eurómilliárdokat jelentett be Ukrajnának Ursula von der Leyen + videó
Az összegből kétmilliárd eurót pilóta nélküli repülőeszközök építésére szánnak.
Hamász-merényletet készítettek elő Németországban
Óriási a terrorfenyegetés Németországban.
Kettős mérce Brüsszelben: Dániában romlik a jogállamiság, mégsem bírálják
Egy friss kutatás arra figyelmeztet, hogy Dániában sorra sérülnek az alapvető jogok, a jogbiztonság pedig látványosan gyengül.