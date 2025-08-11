Magyar Pétert ismét hamarabb utolérték, mint a sánta kutyát

Ismét hazugságon kapták Magyar Péter, a Tisza Párt elnökét.

„Abszolút a béke mellett állunk, és senki nem gondolkodik, de ezt mondjuk elterjesztették Manfred Weberről is, aki a néppárt elnöke, frakcióvezetője. Amikor mondtam neki, akkor nagyot röhögött, mert mondta, hogy szerinte még azt a szót sem nagyon mondta ki mostanában, hogy sorkötelezettség. Úgyhogy nem, nem lesz ilyen” – mondta egy korábbi fórumán Magyar Péter.

Dömötör Csaba, az Európai Parlament fideszes képviselője viszont bemutatott egy videót, amelyen Weber szó szerint ezt mondja:

„Támogatom, hogy köztes lépésként a hadkötelezettség irányába haladjunk, támogatom az általános sorkatonai szolgálatot, hogy a fiatalok szabadon dönthessenek arról, hogy milyen szolgálatot akarnak teljesíteni.”

A Magyar Nemzet többször írt arról, hogy régóta dédelgetett terv az Európai Unióban a kötelező sorkatonaság visszaállítása, amelynek legnagyobb szószólója a német Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke.

Németország volt az, amely nemrég konkrét lépést is tett az országban a 2011-ben eltörölt sorkatonaság visszaállítására. A Boris Pistorius német védelmi miniszter által előterjesztett terv egy svéd típusú rendszert vázolt fel, amelyben minden 18. életévét betöltő fiatal kapna egy kérdőívet, amelynek kitöltése a férfiak számára kötelező, a nők számára pedig opcionális lenne. A kérdőívek alapján hívnák be a fiatalok egy részét orvosi vizsgálatra, az azon alkalmasnak találtak pedig hattól 23 hónapig terjedő szolgálatot teljesítenének.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)