Sorkatonaság: a globalista háborús terv része

Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint éles ellentét húzódik a magyar és a brüsszeli álláspont között: Magyarország az ukrajnai háború mielőbbi lezárását szorgalmazza, míg Brüsszel hosszútávú háborús stratégiát készít elő. Dornfeld László úgy véli, mégis Magyarország pozíciója bizonyul erősebbnek.
Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője kifejtette, hogy Európában éles kontraszt figyelhető meg a magyar és a brüsszeli megközelítés között az Ukrajnának nyújtott fegyveres támogatások kapcsán. Kiemelte, hogy Magyarország kezdettől fogva a háború lezárása mellett foglalt állást, és a saját békemissziója miatt a magyar kormányfő Brüsszelben egyszerre kapott „hideget és meleget”. Ugyanakkor Dornfeld szerint
a végeredmény mégis hazánkat igazolja, hiszen a történelmi jelentőségű békecsúcsot Budapesten tartják, és azon uniós ország vezetőjeként előreláthatólag csak Orbán Viktor, mint házigazda lesz jelen.