Így támadta a brüsszeli baloldal Orbán Viktor békemisszióját + videó

Így támadta a brüsszeli baloldal Orbán Viktor békemisszióját

Menczer Tamás emlékeztetett rá, hogy Magyarország és a magyar miniszterelnök három és fél éve következetesen a béke pártján áll. A miniszterelnököt korábban Manfred Weber és Ursula von der Leyen is élesen bírálta „békemissziója” miatt. Most azonban Donald Trump kijelentései azt mutatják, hogy a brüsszeli kritikák alaptalanok voltak: az amerikai elnök elmondta, hogy Budapesten találkozik majd Vlagyimir Putyin elnökkel, és Orbán Viktor lesz az esemény házigazdája.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 15:07
A magyar miniszterelnök a béke követe, aki összeköti a Keletet a Nyugattal
A magyar miniszterelnök a béke követe, aki összeköti a Keletet a Nyugattal
Magyarország és Orbán Viktor három és fél éve következetesen a béke pártján áll, és készen áll minden feltételt biztosítani ahhoz, hogy Budapesten biztonságos és nyugodt körülmények között találkozhasson az amerikai és az orosz elnök. Írtuk róla, ahogy amíg Orbán Viktor a békéért dolgozik, Brüsszel és a Tisza háborúzna . Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán osztott meg egy videót Orbán Viktor békemissziója kapcsán, ami miatt rengeteget támadták a magyar miniszterelnököt.

Magyarország és Orbán Viktor három és fél éve következetesen a béke pártján áll
Magyarország és Orbán Viktor három és fél éve következetesen a béke pártján áll
Orbán Viktort rengeteg támadás érte – alaptalanul

Az ön utazása soha nem volt békemisszió, ez a háborút meghosszabbító misszió volt

– támadta a magyar miniszterelnököt Manfred Weber. 

Két héttel ezelőtt egy uniós miniszterelnök Moszkvába utazott. Ez az úgynevezett békemisszió nem volt más, mint egy megalkuvási misszió

 – mondta Ursula von der Leyen. 

A jelek szerint azonban a brüsszeli bürokratáknak nem volt igazuk, amit Donald Trump amerikai elnök szavai is bizonyítanak: 

Szóval Magyarországon fogunk találkozni. Orbán Viktor lesz a házigazda és ez tényleg egy olyan dolog, aminek itt az ideje.

Fontos híreink

Szőcs László
idezojelekBudapesti békecsúcs

Csúcs ez az érzés – de nem Brüsszelben

Most rossz ellendrukkernek lenni: Trump és Putyin a fővárosunkban találkozhatnak majd.

