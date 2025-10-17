Így támadta a brüsszeli baloldal Orbán Viktor békemisszióját + videó

Magyarország és Orbán Viktor három és fél éve következetesen a béke pártján áll, és készen áll minden feltételt biztosítani ahhoz, hogy Budapesten biztonságos és nyugodt körülmények között találkozhasson az amerikai és az orosz elnök. Írtunk róla, ahogy amíg Orbán Viktor a békéért dolgozik, Brüsszel és a Tisza háborúzna . Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán osztott meg egy videót Orbán Viktor békemissziója kapcsán, ami miatt rengeteget támadták a magyar miniszterelnököt.

(Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

Orbán Viktort rengeteg támadás érte – alaptalanul

Az ön utazása soha nem volt békemisszió, ez a háborút meghosszabbító misszió volt

– támadta a magyar miniszterelnököt Manfred Weber.

Két héttel ezelőtt egy uniós miniszterelnök Moszkvába utazott. Ez az úgynevezett békemisszió nem volt más, mint egy megalkuvási misszió

– mondta Ursula von der Leyen.