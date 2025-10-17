békedrónfalBudapesti békecsúcsűrpajzsBudapest

Amíg Orbán Viktor a békéért dolgozik, Brüsszel és a Tisza háborúzna

A magyar miniszterelnök a reggeli rádióinterjújában arról beszélt, miért fontos minden magyarnak a gyors békemegállapodás, és szóba került a 14. havi nyugdíj bevezetése és az adóvita is. Közben az EU új védelmi ütemtervet készít, amely egy drónfal, rakétapajzs és űrpajzs létrehozását célozza, valamint a keleti határok megerősítését 2030-ig. Ursula von der Leyen és más uniós vezetők hangsúlyozzák, hogy Európa védelme továbbra is prioritás marad a fenyegetések ellenére. Orbán Viktor elmondta, Európának nem a háborúra kellene készen állnia, hanem a békére.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 13:48
Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A magyar miniszterelnök a ma reggeli rádióinterjújában elárulta, mikor tudta meg, hogy Budapestre érkezik Trump és Putyin , hogy az ukrajnai békéről tárgyaljanak. Orbán Viktor vázolta, hogy a bejelentés után mi lesz a menetrend, és elmagyarázta azt is, hogy miért érdeke az minden magyarnak, hogy az amerikai és az orosz elnök mielőbb megállapodjon a békéről. A miniszterelnök emellett beszélt a 14. havi nyugdíj bevezetésének lehetőségéről és az adóvitáról is.

Amíg Orbán Viktor a békén dolgozik, Brüsszel és a Tisza háborúzna
Amíg Orbán Viktor a békén dolgozik, Brüsszel és a Tisza háborúzna. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A Tisza a háborút pártolja, amíg Budapest érdeke a béke

Egy interjúban a Tisza Párt elnökének bizalmasa, Tseber Roland egyértelművé tette: Magyar Péter a háborúban Ukrajna feltétlen támogatása mellett áll, és – szavai szerint – a győzelemig kell segíteni Kijevet. Brüsszel háborúpárti narratívájába illeszkedve Litvánia azt javasolta, hogy Magyarország megkerülésével kezdődjenek meg az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával és Moldovával.

A magyar miniszterelnök elmondta, Európának nem a háborúra kellene készen állnia, hanem a békére.

Az EU sürgető intézkedéseket javasol a védelmi kapacitások megerősítésére, beleértve egy drónfal létrehozását és a keleti határok védelmét. Az ütemterv szerint 2030-ra az EU-nak megfelelő elrettentő és védelmi erővel kell rendelkeznie minden területen. A tagállamok partnerségek révén fejleszthetik és szerezhetik be a szükséges felszereléseket, miközben szoros együttműködés folyik a NATO-val. A témát az EU-csúcson vitatják meg a következő héten Brüsszelben – írja az ENR.

Az EU-nak prioritásként kell kezelnie egy drónfal létrehozását, az EU keleti külső határainak megerősítését, egy rakétavédelmi pajzsot, valamint egy űrpajzsot a műholdas kommunikáció védelmére. 

2030-ra az EU-nak elegendő elrettentő és védelmi kapacitással kell rendelkeznie

 – írja az Európai Bizottság a csütörtökön bemutatott, a védelmi felkészültségről szóló uniós ütemtervében. A dokumentum ismerteti, hogyan és mikor kell kezelni az egyes védelmi eszközök hiányosságait, és hangsúlyozza, hogy a védelem a föld, a tenger, a levegő, az űr és a kibertér területére egyaránt kiterjed. 

A közelmúltbeli fenyegetések azt mutatták, hogy Európa veszélyben van

 – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az ütemtervben foglalt célok eléréséért a 27 uniós tagállam felel. A védelem nemzeti hatáskörbe tartozik. A bizottság támogatja az országokat ebben, és felügyeli a megállapodások betartását. Emellett biztosítja, hogy a párhuzamosságokat elkerüljék. A tagállamoknak partnerségeket kell kötniük a kapacitáshiányok, például a rakétavédelmi és tüzérségi rendszerek terén. Együtt kell fejleszteniük és beszerezniük a felszereléseket. Az országok jelezhetik, mely területen kívánnak részt venni ebben. A hollandok például a drónok területén szeretnének együttműködni.

Oroszországnak jelenleg nincs kapacitása az Európai Unió megtámadására, de a következő években felkészülhet erre. A veszély nem tűnik el, még akkor sem, ha az ukrajnai háború véget ér

– mondta Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke. Andrius Kubilius uniós védelmi biztos az ütemterv bemutatását a megvalósítás D-napjának nevezte. Az EU kormányfői a jövő héten Brüsszelben, egy uniós csúcson tárgyalják az ütemtervet.

Mint arról korábban beszámoltunk, amíg Európa a háborúba menetel, Magyarország következetesen a béke pártján áll. 

Csütörtökön az orosz elnök telefonon beszélt az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal, amin megvitatták az új békecsúcs részleteit, amelyet Budapesten rendeznek meg. Ez újabb elismerése Orbán Viktor és a magyar kormány politikájának.

 

Borítókép: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

Diplomáciai maflás az ukrán elnöknek

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szőcs László
Csúcs ez az érzés – de nem Brüsszelben

Szőcs László avatarja

Most rossz ellendrukkernek lenni: Trump és Putyin a fővárosunkban találkozhatnak majd.

