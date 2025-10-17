Amíg Orbán Viktor a békéért dolgozik, Brüsszel és a Tisza háborúzna

A magyar miniszterelnök a ma reggeli rádióinterjújában elárulta, mikor tudta meg, hogy Budapestre érkezik Trump és Putyin , hogy az ukrajnai békéről tárgyaljanak. Orbán Viktor vázolta, hogy a bejelentés után mi lesz a menetrend, és elmagyarázta azt is, hogy miért érdeke az minden magyarnak, hogy az amerikai és az orosz elnök mielőbb megállapodjon a békéről. A miniszterelnök emellett beszélt a 14. havi nyugdíj bevezetésének lehetőségéről és az adóvitáról is.
A Tisza a háborút pártolja, amíg Budapest érdeke a béke
Egy interjúban a Tisza Párt elnökének bizalmasa, Tseber Roland egyértelművé tette: Magyar Péter a háborúban Ukrajna feltétlen támogatása mellett áll, és – szavai szerint – a győzelemig kell segíteni Kijevet. Brüsszel háborúpárti narratívájába illeszkedve Litvánia azt javasolta, hogy Magyarország megkerülésével kezdődjenek meg az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával és Moldovával.