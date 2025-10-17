Amíg Orbán Viktor a békéért dolgozik, Brüsszel és a Tisza háborúzna

Az EU-nak prioritásként kell kezelnie egy drónfal létrehozását, az EU keleti külső határainak megerősítését, egy rakétavédelmi pajzsot, valamint egy űrpajzsot a műholdas kommunikáció védelmére.

2030-ra az EU-nak elegendő elrettentő és védelmi kapacitással kell rendelkeznie

– írja az Európai Bizottság a csütörtökön bemutatott, a védelmi felkészültségről szóló uniós ütemtervében. A dokumentum ismerteti, hogyan és mikor kell kezelni az egyes védelmi eszközök hiányosságait, és hangsúlyozza, hogy a védelem a föld, a tenger, a levegő, az űr és a kibertér területére egyaránt kiterjed.

A közelmúltbeli fenyegetések azt mutatták, hogy Európa veszélyben van

– mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az ütemtervben foglalt célok eléréséért a 27 uniós tagállam felel. A védelem nemzeti hatáskörbe tartozik. A bizottság támogatja az országokat ebben, és felügyeli a megállapodások betartását. Emellett biztosítja, hogy a párhuzamosságokat elkerüljék. A tagállamoknak partnerségeket kell kötniük a kapacitáshiányok, például a rakétavédelmi és tüzérségi rendszerek terén. Együtt kell fejleszteniük és beszerezniük a felszereléseket. Az országok jelezhetik, mely területen kívánnak részt venni ebben. A hollandok például a drónok területén szeretnének együttműködni.

Oroszországnak jelenleg nincs kapacitása az Európai Unió megtámadására, de a következő években felkészülhet erre. A veszély nem tűnik el, még akkor sem, ha az ukrajnai háború véget ér

– mondta Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke. Andrius Kubilius uniós védelmi biztos az ütemterv bemutatását a megvalósítás D-napjának nevezte. Az EU kormányfői a jövő héten Brüsszelben, egy uniós csúcson tárgyalják az ütemtervet.