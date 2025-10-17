békecsúcsPutyinOrbán ViktorBudapesti békecsúcsBudapestTrump

Megszólalt Moszkva Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin tárgyalásáról

Vlagyimir Putyin telefonon egyeztetett Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel az orosz–amerikai budapesti békecsúcsról. A közelgő tárgyalás szervezésben az amerikai és az orosz külügyminiszter is részt vesz, a delegációk összetételét még egyeztetik. Putyin megerősítette Moszkva nyitottságát a diplomáciai rendezésre, míg Trump a konfliktus mielőbbi lezárását sürgette.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 13:21
Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin
Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin Fotó: YURI KADOBNOV Forrás: AFP POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetést folytatott a magyar miniszterelnökkel, Orbán Viktorral – közölte a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov. Csütörtökön az orosz elnök telefonon beszélt az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal, amin megvitatták az új békecsúcs részleteit, amelyet Budapesten rendeznek meg – írja a RIA Novosztyi. 

Moszkva és Washington vezetői Budapesten ülhetnek tárgyalóasztalhoz
Moszkva és Washington vezetői Budapesten ülhetnek tárgyalóasztalhoz. Fotó: AFP

Moszkva és Washington is egyetért a budapesti békecsúcs ötletével

A magyar miniszterelnök a Putyinnal folytatott megbeszélést követően kijelentette, hogy az Oroszország és az Egyesült Államok közötti csúcstalálkozó előkészületei teljes gőzzel folynak. Dmitrij Peszkov hangsúlyozta, hogy Magyarország kiválasztása a tárgyalások helyszínül közös döntés eredménye volt. Az ország szuverén pozíciót képvisel, annak ellenére, hogy Budapest tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak. Orbán Viktor jelezte, hogy Magyarország kész helyszínt biztosítani egy esetleges orosz–amerikai csúcstalálkozónak Budapesten. 

 

Oroszország továbbra is nyitott a diplomáciai rendezésre

A Kreml képviselője szerint Moszkva kezdeményezte Putyin és Trump telefonbeszélgetését az amerikai elnök sikeres közel-keleti útja után. 

A vezetők találkozójára körülbelül két hét múlva kerülhet sorra. A szervezésben az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov és az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio vesz részt. Peszkov hozzátette, hogy a találkozó szervezésével kapcsolatban számos kérdés merült fel, például ki kell jelölni a delegáció tagjait.

  • Putyin és Trump beszélgetésének tartalmát a médiának nem szabad nyilvánosságra hoznia.
  • Lavrov és Rubio majd saját maguk jelentik be, hol kerül sor a találkozóra.
  • Putyin telefonbeszélgetést folytatott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. A Kreml a beszélgetés részleteiről a közeljövőben számol be.
  • Az orosz elnök operatív értekezletet tart Oroszország Biztonsági Tanácsa állandó tagjaival – írta a RIA a Telegramon.

 

Miről volt szó a Trump és Putyin közötti telefonhívásban?

Putyin hangsúlyozta Oroszország elkötelezettségét a diplomáciai rendezés mellett, és részletesen értékelte a helyzetet. Megvitatták a Tomahawk rakéták Ukrajnába szállításának következményeit is. Az orosz elnök kiemelte, hogy ez a fegyver nem változtat a harctéren kialakult helyzeten, de súlyos károkat okozhat Moszkva és Washington kapcsolatában.

Trump sürgette a konfliktus mielőbbi lezárását, és kijelentette, hogy ez hatalmas lehetőségeket nyitna az orosz–amerikai gazdasági együttműködés előtt.

 

Borítókép: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

add-square Budapesti békecsúcs

Amíg Orbán Viktor a békéért dolgozik, Brüsszel és a Tisza háborúzna

Budapesti békecsúcs 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekBudapesti békecsúcs

Csúcs ez az érzés – de nem Brüsszelben

Szőcs László avatarja

Most rossz ellendrukkernek lenni: Trump és Putyin a fővárosunkban találkozhatnak majd.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu