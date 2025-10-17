Megszólalt Moszkva Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin tárgyalásáról

Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetést folytatott a magyar miniszterelnökkel, Orbán Viktorral – közölte a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov. Csütörtökön az orosz elnök telefonon beszélt az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal, amin megvitatták az új békecsúcs részleteit, amelyet Budapesten rendeznek meg – írja a RIA Novosztyi.

Moszkva és Washington vezetői Budapesten ülhetnek tárgyalóasztalhoz. Fotó: AFP

Moszkva és Washington is egyetért a budapesti békecsúcs ötletével

A magyar miniszterelnök a Putyinnal folytatott megbeszélést követően kijelentette, hogy az Oroszország és az Egyesült Államok közötti csúcstalálkozó előkészületei teljes gőzzel folynak. Dmitrij Peszkov hangsúlyozta, hogy Magyarország kiválasztása a tárgyalások helyszínül közös döntés eredménye volt. Az ország szuverén pozíciót képvisel, annak ellenére, hogy Budapest tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak. Orbán Viktor jelezte, hogy Magyarország kész helyszínt biztosítani egy esetleges orosz–amerikai csúcstalálkozónak Budapesten.