A jelek szerint Magyar Péter nem készül miniszterelnöknek

Magyar Péter csak egy ellenzéki vezetésű egyéni körzetben lesz jelölt, az ott élőket fogja képviselni a parlamentben egy esetleges győzelme után. Orbán Viktor ezzel szemben nem köteleződik el egyetlen körzet mellett sem, ő minden magyart képvisel, éljen bárhol a világban – írja posztjában Deák Dániel, miután Magyar Péter kínjában sokadszorra is kihívta Orbán Viktort, hogy legyen ellenfele a hegyvidéki választókörzetben.

2025. 10. 17. 11:49
– Miközben Orbán Viktor épp a történelmi Trump–Putyin-békecsúcs előkészítésén dolgozik, Magyar Péter láthatóan erőlködik: ezúttal azt követeli, hogy Orbán Viktor induljon el ellene egyéni képviselőjelöltként az ellenzéki Budapest 12. kerületében – írja Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Szerinte ez két dolgot is üzen. 

US President Donald Trump (R) and Russian President Vladimir Putin stand side-by-side after delivering a joint press conference following a US-Russia summit on Ukraine at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. US President Donald Trump said he and Russian leader Vladimir Putin had made 'great progress' in a telephone call October 16, 2025, and had agreed to meet in Budapest at an unconfirmed date.
Budapest ad otthont a következő találkozónak Fotó: DREW ANGERER / AFP

Először is azt, Magyar Péter fél a vereségtől, és biztosra akar menni: egy olyan körzetben indulna el egyéni képviselő-jelöltnek, ahol még a 2022-es elsöprő kétharmados fideszes győzelem során is a baloldal nyert, a diploma nélküli, momentumos Hajnal Miklós. 

Ha valóban vakmerő lenne, akkor egy olyan körzetben indulna el, ahol például 2022-ben a Fidesz nyert, hiszen ha komolyan gondolja, hogy fordulat van az országban, akkor nincs mitől tartania.

Másodszor pedig a jelek szerint Magyar Péter nem készül miniszterelnöknek. 

– Egy miniszterelnök ugyanis minden magyart képvisel, nem pedig egy egyéni körzet lakóit. Éppen ezért Orbán Viktor a Fidesz–KDNP listavezetőjeként és miniszterelnök-jelöltjeként méretteti meg magát, és a kormányoldalra voksolók arra szavaznak, hogy ő legyen a miniszterelnök. 

Magyar Péter ezzel szemben csak egy ellenzéki vezetésű egyéni körzetben lesz jelölt, az ott élőket fogja képviselni a parlamentben egy esetleges győzelme után.

Orbán Viktor ezzel szemben nem köteleződik el egyetlen körzet mellett sem, ő minden magyart képvisel, éljen bárhol a világban – hangsúlyozta az elemző. 

Deák Dániel kitért arra, hogy természetesen tudja, hogy Magyar Péter ezt az egészet csak azért dobta be a közbeszédbe, hogy magára vonja a figyelmet, hiszen Orbán Viktor a budapesti békecsúcs kapcsán hosszú hetekig biztosan uralja majd a politikai napirendet. 

Magyar Péter egyébként nem először próbálja magát egy polcra tenni Orbán Viktorral, már idén márciusban – amikor bejelentette, hogy indul egyéni országgyűlési képviselői helyért – arról írt, hogy Orbán Viktor induljon el ellene. Nemrég egyébként az vetődött föl, hogy akár Varga Judit is indulhatna a Fidesz színeiben Magyar Péter ellen, a Tisza-vezér erre azonban hisztérikusan reagált, és már azt is lebegtette, hogy inkább visszalép választástól. 


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI)
 


 


 

