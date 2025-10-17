Szijjártó PéterDonald TrumpJurij UsakovOrbán ViktorBudapesti békecsúcs

Szijjártó Péter Putyin külpolitikai főtanácsadójával egyeztetett

Szijjártó Péter új bejegyzést osztott meg a Facebook-oldalán, melyben elárulta, hogy telefonon egyeztetett Putyin külpolitikai főtanácsadójával. A tárcavezető Jurij Usakovval beszélt. Magyarország a budapesti békecsúcsra készül.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 10:52
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: AFP
Szijjártó Péter a bejegyzéshez ezt írta: „Készülődés ezerrel, a vonalban Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai főtanácsadója.”

Szijjártó Péter Putyin külpolitikai főtanácsadójával egyeztetett. Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Trump és Putyin budapesti találkozója fájdalmas csapás Brüsszelnek

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a szuperhatalmak magyarországi csúcstalálkozója hatalmas elismerés Orbán Viktornak, ugyanakkor súlyos presztízsveszteség az Európai Uniónak. Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti megbeszélése újabb bizonyítéka annak, hogy Magyarország nemzetközi súlya és diplomáciai mozgástere tovább erősödik.

📞 Készülődés ezerrel, a vonalban Yuri Ushakov, a orosz elnök külpolitikai főtanácsadója.

Posted by Szijjártó Péter on Friday, October 17, 2025

 

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

