Orbán Viktor: A béke csak tárgyalások útján érhető el

Az a kérdés, hogy mikor fogunk megállapodni az oroszokkal és ki. Ő állapodik meg az oroszokkal vagy végre az európaiak is hajlandók-e tárgyalni és lesz európai–orosz tárgyalás

– tette hozzá.

Orbán Viktor: A békét tárgyalás útján, nem végtelen háború útján lehet elérni

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Európának aktív szerepet kell vállalnia a békekötés folyamatában.

Európának beleszólása kell hogy legyen a megállapodásba

– írta.

Orbán Viktor szerint a jelenlegi konfliktus már nem oldható meg katonai eszközökkel:

Ezt a háborút akkor tudja Ukrajna megnyerni, ha Nyugat-Európából vagy Amerikából százezres nagyságrendben érkeznek harcoló csapatok a frontvonalra. De az világháborút jelent és azt senki nem akarja.

Magyarország továbbra is a diplomáciai megoldások mellett áll, és kiemelten fontosnak tartja, hogy a béke keresése közös európai érdek legyen.