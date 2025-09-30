„Szokta kérdezni az amerikai elnök a véleményemet. Én elmondtam neki, hogy ez a háború eldőlt, az oroszok megnyerték, ez egy lezárt ügy” – fogalmazott közösségi oldalán Orbán Viktor.
Orbán Viktor: A béke csak tárgyalások útján érhető el
Orbán Viktor közösségi oldalán egyértelművé tette: a háború nem katonai úton, hanem politikai megegyezéssel zárulhat.
Az a kérdés, hogy mikor fogunk megállapodni az oroszokkal és ki. Ő állapodik meg az oroszokkal vagy végre az európaiak is hajlandók-e tárgyalni és lesz európai–orosz tárgyalás
– tette hozzá.
Orbán Viktor: A békét tárgyalás útján, nem végtelen háború útján lehet elérni
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Európának aktív szerepet kell vállalnia a békekötés folyamatában.
Európának beleszólása kell hogy legyen a megállapodásba
– írta.
Orbán Viktor szerint a jelenlegi konfliktus már nem oldható meg katonai eszközökkel:
Ezt a háborút akkor tudja Ukrajna megnyerni, ha Nyugat-Európából vagy Amerikából százezres nagyságrendben érkeznek harcoló csapatok a frontvonalra. De az világháborút jelent és azt senki nem akarja.
Magyarország továbbra is a diplomáciai megoldások mellett áll, és kiemelten fontosnak tartja, hogy a béke keresése közös európai érdek legyen.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)
