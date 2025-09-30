Orbán ViktorbéketárgyalásUkrajnapolitikadiplomácia

Orbán Viktor: A béke csak tárgyalások útján érhető el

Orbán Viktor közösségi oldalán egyértelművé tette: a háború nem katonai úton, hanem politikai megegyezéssel zárulhat.

Magyar Nemzet
Forrás: X2025. 09. 30. 13:17
Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Facebook/Orbán Viktor
„Szokta kérdezni az amerikai elnök a véleményemet. Én elmondtam neki, hogy ez a háború eldőlt, az oroszok megnyerték, ez egy lezárt ügy” – fogalmazott közösségi oldalán Orbán Viktor.

Az a kérdés, hogy mikor fogunk megállapodni az oroszokkal és ki. Ő állapodik meg az oroszokkal vagy végre az európaiak is hajlandók-e tárgyalni és lesz európai–orosz tárgyalás

– tette hozzá.

Orbán Viktor: A békét tárgyalás útján, nem végtelen háború útján lehet elérni

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Európának aktív szerepet kell vállalnia a békekötés folyamatában. 

Európának beleszólása kell hogy legyen a megállapodásba

– írta.

Orbán Viktor szerint a jelenlegi konfliktus már nem oldható meg katonai eszközökkel:

Ezt a háborút akkor tudja Ukrajna megnyerni, ha Nyugat-Európából vagy Amerikából százezres nagyságrendben érkeznek harcoló csapatok a frontvonalra. De az világháborút jelent és azt senki nem akarja.

Magyarország továbbra is a diplomáciai megoldások mellett áll, és kiemelten fontosnak tartja, hogy a béke keresése közös európai érdek legyen.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

