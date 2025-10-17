Menczer üzent Magyarnak: „Peti, neked itt vagyok én!”

„Peti, a miniszterelnök a gazdáiddal vitatkozik. Már a jövő héten is” – írta Menczer Tamás pénteken a közösségi oldalán.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója ezzel arra utalt, hogy Orbán Viktor tegnap jelezte: Brüsszelben ismét a magyar nemzeti ünnep napjára, október 23-ra szervezték az uniós csúcstalálkozót.

Neked itt vagyok én. Jó vergődést! Ui.: Látom, a budapesti békecsúcs okoz némi zavart nálatok a rendszerben…

– zárta bejegyzését Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató arra utalt, hogy

a Tisza Párt elnöke szerinte sajátosan értelmezi szerepét a budapesti békecsúcs tető alá hozásában.

Emlékezetes, hogy Donald Trump amerikai elnök csütörtök este bejelentette: Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapesten találkozik, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak. A bejelentést diplomáciai áttörésként értékelte a kormány, míg Magyar Péter a közösségi oldalán azt hangsúlyozta: „már hónapokkal ezelőtt javasolták, hogy a tárgyalásoknak Budapest adjon otthont”.

A bejegyzése után a közösségi médiát ellepték a Tisza Párt elnökéről készült szarkasztikus mémek, és több politikus is ironikusan reagált Magyar kijelentéseire.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: AFP)