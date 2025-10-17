Menczer TamásBudapesti BékecsúcsMagyar Péter

Menczer üzent Magyarnak: „Peti, neked itt vagyok én!”

A budapesti békecsúcs előkészítése újabb politikai vitát váltott ki: a Tisza Párt elnöke sajátos módon értelmezte szerepét a rendezvény megszervezésében. Erre is reagált a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 14:17
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Peti, a miniszterelnök a gazdáiddal vitatkozik. Már a jövő héten is” – írta Menczer Tamás pénteken a közösségi oldalán.

Budapest, 2025. szeptember 16. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart az Országházban 2025. szeptember 16-án. Október elejéig tartó szórólapkampányt indít a Fidesz annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a "Tisza-adóról" és a lehetséges hatásáról - jelentette be a a kormánypártok kommunikációs igazgatója. MTI/Hegedüs Róbert
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója ezzel arra utalt, hogy Orbán Viktor tegnap jelezte: Brüsszelben ismét a magyar nemzeti ünnep napjára, október 23-ra szervezték az uniós csúcstalálkozót.

Neked itt vagyok én. Jó vergődést! Ui.: Látom, a budapesti békecsúcs okoz némi zavart nálatok a rendszerben…

– zárta bejegyzését Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató arra utalt, hogy 

a Tisza Párt elnöke szerinte sajátosan értelmezi szerepét a budapesti békecsúcs tető alá hozásában.

Emlékezetes, hogy Donald Trump amerikai elnök csütörtök este bejelentette: Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapesten találkozik, hogy az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak. A bejelentést diplomáciai áttörésként értékelte a kormány, míg Magyar Péter a közösségi oldalán azt hangsúlyozta: „már hónapokkal ezelőtt javasolták, hogy a tárgyalásoknak Budapest adjon otthont”.

A bejegyzése után a közösségi médiát ellepték a Tisza Párt elnökéről készült szarkasztikus mémek, és több politikus is ironikusan reagált Magyar kijelentéseire.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: AFP)

                 
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

add-square Budapesti békecsúcs

Diplomáciai maflás az ukrán elnöknek

Budapesti békecsúcs 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekBudapesti békecsúcs

Csúcs ez az érzés – de nem Brüsszelben

Szőcs László avatarja

Most rossz ellendrukkernek lenni: Trump és Putyin a fővárosunkban találkozhatnak majd.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu