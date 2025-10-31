Megújultak a magyar sírok a római Verano temetőben

Helyreállították a Verano római műemlék temető magyar parcellájának sírjait, melyeknél a magyar egyház és állam diplomáciai képviseleteinek tagjai tartottak megemlékezést halottak napja alkalmából.

Apácák imádkoznak egy sírnál a római Verano temetőben 2019. november 1-jén, mindenszentek napján

Fotó: Angelo Carconi / MTI/EPA/ANSA

Olaszország legnagyobb történelmi kegyeleti helyén több magyar sírt restauráltak a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Szentszéknél akkreditált római magyar nagykövetség együttműködésével a külföldi magyar emlékhelyekre szánt forrásokból.

A megtisztított és helyreállított síroknál Törő András, a Pápai Magyar Intézet (PMI) rektora mondott imát.

A megemlékezésen részt vett Habsburg-Lotharingiai Eduárd szentszéki nagykövet és Kovács Ádám Zoltán nagykövet, a diplomáciai képviseletek, a PMI, a Római Magyar Akadémia és a római Szent István Ház, valamint az olasz főváros magyar közösségének tagjai.

A több mint nyolcvanhektáros Verano temetőben a külföldi halottaknak fenntartott parcellákban több, egymás mellett fekvő magyar sír található, köztük a magyar máltai lovagok temetkezési helye, ahol Apor Gábor egykori külügyminiszter-helyettes nyugszik, aki 1952 és 1958 között a római székhelyű Szuverén Máltai Lovagrend nagykancellárja volt,s aki 1969-ben hunyt el az olasz fővárosban.

A sírok egyikében nyugszik Kovách Tibor Angelus kapucinus atya, aki 1973 és 1999 között volt az olaszországi magyarok főlelkésze.

Egy másik, szintén helyreállított sír a Római Magyar Akadémia egykori ösztöndíjasainak földi maradványait őrzi.