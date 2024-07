Sztárparádé Esztergomban: neves közéleti személyiségek és zenei fellépők jönnek az MCC Fesztre

Már csak néhány nap, és augusztus 1-én ismét elstartol Esztergomban az MCC Feszt, amelyen az érdeklődők a szórakozási lehetőségek mellett a Mathias Corvinus Collegium (MCC) teljes képzési palettájával, valamint neves hazai és nemzetközi közéleti személyiségekkel is megismerkedhetnek – tájékoztatott az oktatási intézmény. Mint írták,

az eseményen részt vesz Szijjártó Péter külügyminiszter, Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter,

de ott lesz Habsburg-Lotharingiai Eduard, Magyarország szentszéki nagykövete, valamint Lentulai Krisztián, Hont András és Dull Szabolcs újságírók.

Nemzetközi és magyar vendégek

A rendezvény a nemzetközi vendégek között tudhatja John McEntee-t, Donald Trump elnök egykori tanácsadóját, Chris Rufótót, a harvardi plágiumbotrány kirobbantóját, a Manhattan Institute vezető munkatársát, Kai Diekmannt, a Bild-Zeitung egykori főszerkesztőjét, Samir Sarant, az Observer Research Foundation, India legbefolyásosabb agytrösztjének elnökét, Peter Frankopant, a Selyemutak című világhírű könyvsorozat szerzőjét, az Oxfordi Egyetem professzorát, illetive Lauren Chent, a kulturális és politikai témák vakmerő véleményvezérét, aki egy kirobbanóan népszerű influenszer, többmilliós eléréssel. Rajtuk kívül eljön Schwab Richárd gasztroenterológus és Bárány László, a Master Good-cégcsoport alapító-tulajdonosa is.

Robbanni fog a zenei színpad is

Szokásához hűen az MCC Feszt meghívta a hazai könnyűzenei élet színe-javát, így például

színpadra lép a Tankcsapda, Ákos, Majka, a Halott Pénz, az Ivan & The Parazol, a Follow the Flow, Valmar, T. Danny, a Neoton Família, az Irie Maffia és a Margaret Island.

A népzene iránt érdeklődők idén sem maradnak programok nélkül, a Suzuki Folk Sátorban Pálházi Bence és zenekara, Nagy Csomor András és zenekara, a Tűz lángja zenekar és a Fanfara Complexa gondoskodik a jó hangulatról, valamint fellép a Magyar Nemzeti Táncegyüttes is.

A korábbiakhoz hasonlóan az úgynevezett Edu sétányon idén is bemutatkoznak az MCC képzései és programjai mellett a tehetséggondozó intézmény partnerszervezetei is.

Az MCC Feszt mindenki számára látogatható rendezvény: a napközbeni szakmai programok ingyenesek, az MCC-sziget esti koncertjeinek látogatása az MCC Feszt Pass megvásárlásával lehetséges, amely számos egyéb kedvezményt is biztosít. A háromnapos fesztiválról bővebben az https://www.mccfeszt.hu oldalon, valamint az MCC hivatalos Facebook-oldalán olvashatnak további részleteket.

Borítókép: Az MCC Feszt logója (Forrás: Facebook/MCC Feszt)