Egyre több fiatal radikalizálódik, a közös ellenség a Nyugat

A Dokumentationsstelle Politischer Islam friss éves jelentése rávilágít, hogy a közel-keleti háborúk átterjednek Európára, és egyre fiatalabb tinédzserek radikalizálódnak az interneten – közölte a V4NA.

Egy 2024-es hamburgi iszlamista tüntetés résztvevői egy „A kalifátus a megoldás” feliratú plakátot tartanak. Egyre több fiatalt toboroznak radikális csoportok az interneten Fotó: Axel Heimken Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP

Az iszlamista influenszerek és a „lifestyle-szalafisták” gyakran modernnek mutatják magukat. A szakértők figyelmeztetnek:

Az extremizmus nem marginális téma – a társadalom szerves részét képezi

– mondja Ferdinand Haberl, az intézet helyettes igazgatója.

A jelentés hangsúlyozza, hogy „az extremizmus, az ideológiák és a globális konfliktusok milyen erősen érintik országunkat”. Az éves jelentés rámutat: a vallási motivációjú szélsőségesség ma már a „transznacionális dinamikák” részévé vált. Mint írják, a szíriai és afganisztáni zavargások átterjednek Európára. Az online közösségek percek alatt terjesztik az eseményeket, és a konfliktusok hatással vannak a társadalmi életre.

A jelentés rámutat, hogy a Nyugat és a szekuláris társadalom az összes iszlamista csoport közös ellenségképe. Lisa Fellhofer, a dokumentációs központ igazgatója hangsúlyozta:

Különböző határokon átívelő ellenállás van a Nyugat ellen.

Emellett az online iszlamizmus is erősödik: „A radikális üzenetekkel rendelkező influenszerek elnyomják a differenciált hangokat” – mondja Haberl. Az egyes csatornák, például a Generation Islam, a Realität Islam vagy a Muslim Interaktiv egyszerű válaszokat kínálnak komplex kérdésekre, és a „lifestyle-szalafisták” egyre modernebbeknek tűnnek.

A jelentés szerint a radikalizálódó fiatalok egyre fiatalabbak, gyakran csak 13–14 évesek. „A német nyelvterületen több mint 100 tanszék foglalkozik a jobboldali szélsőségességgel, de egy sem az iszlamizmussal” – állapítja meg a dokumentációs központ.

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a Muszlim Testvériség továbbra is terjeszkedik, és az európai besorolások ellenére már régóta jelen van az iszlamista hálózatokon kívül is. Ferdinand Haberl hozzátette: „Jordániában például, vagy Gázában, ahol a Hamász képviseli, az erőszak nagyon is lehetséges opció a Muszlim Testvériség számára is. Ezt figyelembe kell venni egy ilyen mérlegelés során.”