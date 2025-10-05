OroszországHmelnickijrobbanásorosz-ukrán háború

Hatalmas robbanások rázták meg Nyugat-Ukrajnát

Újabb robbanásokat jelentettek Ukrajna nyugati részéről, a Hmelnickij régióból vasárnap hajnalban. A RIA Novosztyi orosz hírügynökség szerint a támadások légiriadót követően kezdődtek, és ismét katonai célpontokat érhettek. A megyét alig egy hete sújtotta hasonló orosz légicsapás.

2025. 10. 05. 10:25
Képünk illusztráció Fotó: AFP
Robbanások hallatszottak vasárnap hajnalban Ukrajna nyugati részén, Hmelnickij megyében – írja az Origo. A beszámolók szerint a detonációk nem sokkal azután történtek, hogy az egész régióban légiriadót rendeltek el.

Olekszij Mes, az ukrán fegyveres erők légierőjének F–16-os pilótáját búcsúztatják Sepertyivkában, Ukrajna Hmelnickij régiójában (Fotó: Air Forces of Ukraine)

A közösségi médiában megjelent bejegyzések szerint a robbanások több településen is hallhatóak voltak. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint válaszul az ukrán hadsereg korábbi támadásaira nagy pontosságú légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel mértek csapásokat kizárólag katonai és hadiipari létesítményekre.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hangsúlyozta, hogy az orosz csapatok nem támadnak lakóépületeket és civil infrastruktúrát.

Hmelnickij megyét alig egy héttel korábban is súlyos támadás érte: akkor Oroszország aeroballisztikus, Tőr típusú rakétákkal lőtte a Sztarokosztyantyin városában található katonai objektumokat.

A mostani támadások részleteit az ukrán hatóságok egyelőre nem erősítették meg, de a térségben ismét felerősödtek a légiriadók. A nyugat-ukrajnai megyék az utóbbi hetekben többször kerültek célkeresztbe, ami arra utal, hogy a harcok az ország keleti frontjai mellett egyre inkább kiterjednek a hátországra is.

