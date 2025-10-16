Embervadászat Ukrajnában + videó

Újabb Ukrajnából előkerült, sokkoló felvétel kering a Telegramon, amihez csak annyit írtak: „minden reggel…” A képsorok magukért beszélnek.

Ukrajna – A Harkivi Regionális Toborzóiroda (TCK) tagjai járőröznek a városban (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

Személy- és rendőrautók torlódnak az út szélén valahol Ukrajnában. A járművek mellett fekete ruhás férfiak gyülekeznek. Mára mindennapossá vált ez a látvány: a toborzók fényes nappal, a nyílt utcán vadásznak az emberekre, akiket erőszakkal visznek el a frontra.

Íme a felvétel:

Mint azt megírtuk, a jogsértések kapcsán egyre több ukrán ügyvéd figyelmeztet arra, hogy a toborzóközpontoknak nincs joguk őrizetbe venni vagy erőszakkal behívni a katonakorú férfiakat. Az ukrán alkotmány 17. cikkelye kimondja: a fegyveres erők nem korlátozhatják az állampolgári jogokat, a toborzók pedig legfeljebb ellenőrizhetik a katonai nyilvántartási adatokat.