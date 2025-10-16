TelegramUkrajnakényszersorozásrendőrautófelvétel

Embervadászat Ukrajnában + videó

„Minden reggel…” – olvasható egy, a közösségi médiában elterjedt felvétel alatt, ami az ukrajnai kényszersorozás újabb elrettentő példáját örökíti meg.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 15:08
A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai egy civil férfi papírjait ellenőrzik Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
Újabb Ukrajnából előkerült, sokkoló felvétel kering a Telegramon, amihez csak annyit írtak: „minden reggel…” A képsorok magukért beszélnek.

Ukrajna – A Harkivi Regionális Toborzóiroda (TCK) tagjai járőröznek a városban
Ukrajna – A Harkivi Regionális Toborzóiroda (TCK) tagjai járőröznek a városban (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

Személy- és rendőrautók torlódnak az út szélén valahol Ukrajnában. A járművek mellett fekete ruhás férfiak gyülekeznek. Mára mindennapossá vált ez a látvány: a toborzók fényes nappal, a nyílt utcán vadásznak az emberekre, akiket erőszakkal visznek el a frontra.

Íme a felvétel:

Mint azt megírtuk, a jogsértések kapcsán egyre több ukrán ügyvéd figyelmeztet arra, hogy a toborzóközpontoknak nincs joguk őrizetbe venni vagy erőszakkal behívni a katonakorú férfiakat. Az ukrán alkotmány 17. cikkelye kimondja: a fegyveres erők nem korlátozhatják az állampolgári jogokat, a toborzók pedig legfeljebb ellenőrizhetik a katonai nyilvántartási adatokat.

Mindez azonban csak papíron érvényes. Az ukrán törvényhozás különböző módokon próbálja növelni a hadsereg létszámát, többek között a sorozási korhatár csökkentésével és a katonai szolgálatra való alkalmasság kritériumainak felülvizsgálatával.

A közösségi médiát elárasztják azok a felvételek, amelyeken civil férfiakat rángatnak be az utcáról, autókból vagy kávézókból, hogy a frontra küldjék őket.

A kényszersorozás miatt rettegnek az emberek, szinte bármikor jöhetnek az emberrablók.

Borítókép: A toborzók egy civil papírjait ellenőrzik (Fotó: AFP)

