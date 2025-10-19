Rendkívüli

Áram- és gázszünet várható rengeteg magyar településen: közzétették a listát

Kényszersorozás Ukrajnában: erőszakkal tuszkoltak a kocsiba egy férfit + videó

A kijevi hatóságok kényszersorozási gyakorlatát egyre többen bírálják Ukrajnában, a lakosság körében nő a felháborodás. A közösségi média oldalain rendszeresen jelennek meg beszámolók az intézkedésekről, legutóbb pedig egy új felvétel is napvilágot látott, amely az egyre erőszakosabb módszereket dokumentálja.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 16:15
Egyre durvább módszereket alkalmaznak a kényszersorozásban Forrás: AFP
A Területi Toborzó és Szociális Támogatási Központ (TCK) munkatársai egyre durvább módszereket alkalmaznak a kényszersorozásban, miközben a lakosság türelme fogytán van. Nemrégiben egy új videó került nyilvánosságra, amelyen az látszik, ahogy a TCK emberei erőszakkal próbálnak egy férfit az autóba tuszkolni, miközben az hevesen ellenáll az elhurcolásnak – számolt be róla az Origo.

egyre durvább módszereket alkalmaznak a kényszersorozásban
Egyre durvább módszereket alkalmaznak a kényszersorozásban, a TCK emberei bárhol lecsaphatnak Fotó: AFP

Nemrég az X közösségi oldalon látott napvilágot egy felvétel, amelyen több ukrán egyenruhás férfi fényes nappal dulakodik egy civil férfival az utcán. 

A járókelők döbbenten figyelték, ahogy a toborzók erőszakkal próbálják betuszkolni az autóba a fiatal férfit.

 

A kényszersorozás módszerei egyre aggasztóbbak

Ahogy arról lapunk is beszámolt, továbbra is folyamatosak a kényszersorozások Ukrajnában. A TCK tisztjei nem válogatnak az eszközök között, hogy férfiakat hurcoljanak el az utcáról, és egyenesen a kiképzőköpontokba és a frontra küldjék őket. A legtöbben nem tudnak elszökni az erőszakos toborzók karmai közül Ukrajnában. A kényszersorozások folyamatosak, van, aki inkább a hideg folyóba veti magát.

Borítókép: Egyre durvább módszereket alkalmaznak a kényszersorozásban - illusztráció (Fotó: AFP)

