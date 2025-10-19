Kényszersorozás Ukrajnában: erőszakkal tuszkoltak a kocsiba egy férfit + videó

A Területi Toborzó és Szociális Támogatási Központ (TCK) munkatársai egyre durvább módszereket alkalmaznak a kényszersorozásban, miközben a lakosság türelme fogytán van. Nemrégiben egy új videó került nyilvánosságra, amelyen az látszik, ahogy a TCK emberei erőszakkal próbálnak egy férfit az autóba tuszkolni, miközben az hevesen ellenáll az elhurcolásnak – számolt be róla az Origo.

Egyre durvább módszereket alkalmaznak a kényszersorozásban, a TCK emberei bárhol lecsaphatnak Fotó: AFP

Nemrég az X közösségi oldalon látott napvilágot egy felvétel, amelyen több ukrán egyenruhás férfi fényes nappal dulakodik egy civil férfival az utcán.