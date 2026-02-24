Hidvéghi Balázs: A legfontosabb, hogy tartsuk az államokat békében

Hidvéghi Balázs közölte, élet-halál harc, hogy tovább erősödjenek Európában azok a patrióta politikai erők, amelyek józanul érzékelik a geopolitikai helyzetet, amelyek látják a helyzet veszélyeit. Muszáj, hogy egyre inkább hatalmat, befolyást, pozíciót szerezzenek ezek az erők – mondta, hozzátéve: Magyarországon sokat tesznek azért, hogy így legyen.

Fotó: MTI

Az államtitkár kiemelte: az önmagát hergelő Európai Unióban jelenleg a vezetők összevissza beszélnek.

Vezetési válság van ma Európában. Nagy horderejű, veszélyes kijelentések hangzanak el, anélkül, hogy ezt valódi képesség vagy európai diskurzus megtámogatná

Hidvéghi Balázs rámutatott arra, az orosz vezetés az elmúlt években több alkalommal világossá tette, hogy nem szándékozik megtámadni a NATO-t, de nem akarja azt engedni, hogy Ukrajna a nyugati katonai szövetség tagja legyen. Ennek ellenére úgy beszélnek az európai vezetők, mintha küszöbön állna, evidencia lenne egy orosz támadás, és ezért kell szerintük tovább finanszírozni a háborút – jelentette ki, megjegyezve:

ez egy hazugság, Európában mégis folyik a háborús érzékenyítés.

Az államtitkár azt mondta, Nyugat-Európában már realitás lett az egyszólamúság, a korlátozott nyilvánosság, és a háború kérdésében sem lehet ellentmondani. A helyzet ettől függetlenül rendkívüli rizikókat rejt, hiszen az első két világháború fokozatosan indult el, évek teltek el, mire kiszélesedett – folyatta.

Senki nem egy militarista EU-ba lépett be, az európai lakosság nem áll készen a háborúra

– húzta alá Hidvéghi Balázs, aki azt is hangsúlyozta, hogy ha Közép-Európa mégis csatatérré válna, akkor nehéz lenne kimaradni a háborúból, de azért nem lehetetlen. Példaként a migrációs vitát hozta fel, amely szerinte jól mutatja, hogy ki lehet maradni, lehet mást csinálni. Az államtitkár közölte: ezért van óriási jelentősége annak, hogyan választ Magyarország áprilisban.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója úgy fogalmazott: Európában háborús pszichózis uralkodik, hasonlóképpen, mint az első világháborút megelőző időszakban. Mint mondta, a brüsszeli elit és a baloldali médiagépezet egyfelől megpróbálja bagatellizálni azt a problémát, amire a jobboldal felhívja a figyelmet, ugyanakkor érzékenyíteni is kezdte a lakosságot, arra hivatkozva, hogy fel kell készülni egy esetleges háborúra.

Szerintem baj van, az egész háborús gépezet önjáróvá válik Európában

– jelentette ki a főigazgató, aki szerint Európában téves geopolitikai értékelés van arról, hogy Oroszország teljesen legyőzhető. Emellett Brüsszel részéről van egy érzelmi, ideológiai bevonódás Ukrajna oldalán, a háború folytatása pedig a jelenlegi brüsszeli és kijevi vezetés politikai túlélésének biztosítéka – mondta. Hozzátette:

a háborús témával ráadásul az európai vezetés eltereli a figyelmet más fontos kérdésekről, így az illegális migrációról, a közbiztonságról, a terrorizmusról.

Szánthó Miklós szerint egy megoldás van: felfogni, hogy ez eredetileg micsoda. Közölte: ez a háború Oroszország agressziója miatt tört ki, de ez két szláv nép háborúja. Hozzátette: az ukrán nép hősiesen harcol, és Magyarország megadta neki az eddigi legnagyobb humanitárius segítséget, de a konfliktushoz Magyarországnak semmi köze. Úgy fogalmazott: ha külső birodalmi nyomásra és a birodalom itteni ügynökeinek zsarolására bevonódnánk a háborúba, az Magyarország ellen elkövetett bűn lenne. A tét az lesz áprilisban, hogy el tudják-e követni ezt a bűnt – jelentette ki a főigazgató.

