Hidvéghi Balázs: A legfontosabb, hogy tartsuk az államokat békében

Az a legfontosabb, hogy tartsuk az államokat békében – hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány Európa a háború küszöbén? című konferenciáján kedden Budapesten, a Várkert Bazárban. Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott: mindenáron el kell kerülni, hogy az orosz–ukrán háború kiszélesedjen, a magyarságot pedig mint szigetet kívül kell tartani, akármilyen rossz irányba is mennek a dolgok. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója úgy fogalmazott: Európában háborús pszichózis uralkodik, hasonlóképpen, mint az első világháborút megelőző időszakban.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 19:06
Hidvéghi Balázs (Fotó: MTI)
Hidvéghi Balázs közölte, élet-halál harc, hogy tovább erősödjenek Európában azok a patrióta politikai erők, amelyek józanul érzékelik a geopolitikai helyzetet, amelyek látják a helyzet veszélyeit. Muszáj, hogy egyre inkább hatalmat, befolyást, pozíciót szerezzenek ezek az erők – mondta, hozzátéve: Magyarországon sokat tesznek azért, hogy így legyen. 

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. november 17-én. MTI/Kovács Attila
Hidvéghi Balázs kiemelte, az önmagát hergelő Európai Unióban jelenleg a vezetők összevissza beszélnek. Fotó: MTI

Az államtitkár kiemelte: az önmagát hergelő Európai Unióban jelenleg a vezetők összevissza beszélnek.

Vezetési válság van ma Európában. Nagy horderejű, veszélyes kijelentések hangzanak el, anélkül, hogy ezt valódi képesség vagy európai diskurzus megtámogatná

– fogalmazott.

Hidvéghi Balázs rámutatott arra, az orosz vezetés az elmúlt években több alkalommal világossá tette, hogy nem szándékozik megtámadni a NATO-t, de nem akarja azt engedni, hogy Ukrajna a nyugati katonai szövetség tagja legyen. Ennek ellenére úgy beszélnek az európai vezetők, mintha küszöbön állna, evidencia lenne egy orosz támadás, és ezért kell szerintük tovább finanszírozni a háborút – jelentette ki, megjegyezve: 

ez egy hazugság, Európában mégis folyik a háborús érzékenyítés.

Az államtitkár azt mondta, Nyugat-Európában már realitás lett az egyszólamúság, a korlátozott nyilvánosság, és a háború kérdésében sem lehet ellentmondani. A helyzet ettől függetlenül rendkívüli rizikókat rejt, hiszen az első két világháború fokozatosan indult el, évek teltek el, mire kiszélesedett – folyatta. 

Senki nem egy militarista EU-ba lépett be, az európai lakosság nem áll készen a háborúra

– húzta alá Hidvéghi Balázs, aki azt is hangsúlyozta, hogy ha Közép-Európa mégis csatatérré válna, akkor nehéz lenne kimaradni a háborúból, de azért nem lehetetlen. Példaként a migrációs vitát hozta fel, amely szerinte jól mutatja, hogy ki lehet maradni, lehet mást csinálni. Az államtitkár közölte: ezért van óriási jelentősége annak, hogyan választ Magyarország áprilisban.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója úgy fogalmazott: Európában háborús pszichózis uralkodik, hasonlóképpen, mint az első világháborút megelőző időszakban. Mint mondta, a brüsszeli elit és a baloldali médiagépezet egyfelől megpróbálja bagatellizálni azt a problémát, amire a jobboldal felhívja a figyelmet, ugyanakkor érzékenyíteni is kezdte a lakosságot, arra hivatkozva, hogy fel kell készülni egy esetleges háborúra.

Szerintem baj van, az egész háborús gépezet önjáróvá válik Európában

– jelentette ki a főigazgató, aki szerint Európában téves geopolitikai értékelés van arról, hogy Oroszország teljesen legyőzhető. Emellett Brüsszel részéről van egy érzelmi, ideológiai bevonódás Ukrajna oldalán, a háború folytatása pedig a jelenlegi brüsszeli és kijevi vezetés politikai túlélésének biztosítéka – mondta. Hozzátette: 

a háborús témával ráadásul az európai vezetés eltereli a figyelmet más fontos kérdésekről, így az illegális migrációról, a közbiztonságról, a terrorizmusról.

Szánthó Miklós szerint egy megoldás van: felfogni, hogy ez eredetileg micsoda. Közölte: ez a háború Oroszország agressziója miatt tört ki, de ez két szláv nép háborúja. Hozzátette: az ukrán nép hősiesen harcol, és Magyarország megadta neki az eddigi legnagyobb humanitárius segítséget, de a konfliktushoz Magyarországnak semmi köze. Úgy fogalmazott: ha külső birodalmi nyomásra és a birodalom itteni ügynökeinek zsarolására bevonódnánk a háborúba, az Magyarország ellen elkövetett bűn lenne. A tét az lesz áprilisban, hogy el tudják-e követni ezt a bűnt – jelentette ki a főigazgató.

 

Borítókép: Hidvéghi Balázs (Fotó: MTI)

