semjén zsoltukrajnaháborúsegítség

Semjén Zsolt: Történelmi tett volt az ukrán háborús menekültek ellátása

Magyarország senkit nem fog visszaadni Ukrajnának, hogy egy olyan háborúba küldjék, amelyben nem akar meghalni.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 24. 18:23
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A háború miatt Ukrajnából elmenekültek gyors és szakszerű magyarországi ellátása heroikus munka, történelmi tett volt – jelentette ki Semjén Zsolt a karitatív tevékenység nyújtásáért adományozott oklevelek átadásán Budapesten.

Budapest, 2026. február 24. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (b2) és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (b) karitatív tevékenység nyújtásáért adományozott okleveleket ad át a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Tükörtermében 2026. február 24-én. MTI/Balogh Zoltán
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (b2) és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (b) karitatív tevékenység nyújtásáért adományozott okleveleket ad át a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Tükörtermében. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A miniszterelnök-helyettes az ukrajnai háború kitörésének negyedik évfordulóján tartott rendezvényen leszögezte:

legyen bármilyen is az ukrán–magyar viszony, az semmilyen módon nem befolyásolhatja az Ukrajnából menekülők ellátását, akik minden segítséget megkapnak.

– Attól, hogy Magyarország és Ukrajna között olyan a viszony, amilyen, hogy a Zelenszkij-rezsim és a magyar kormány között konfliktus van, az egy dolog. De ez semmilyen módon nem érintheti az Ukrajnából menekülő embereket, mivel nekik semmilyen bűnrészességük nincsen ebben – hangsúlyozta. – Aki Magyarországra menekül, az biztonságban van – jelentette ki a kereszténydemokrata politikus, megjegyezve, hogy nem vizsgálják a menekültek katonakötelezettségét sem,

tehát Magyarország senkit nem fog visszaadni Ukrajnának, hogy egy olyan háborúba küldjék, amelyben nem akar meghalni.

Semjén Zsolt köszönetet mondott a Karitatív Tanácsnak, amely a háború kitörésekor és a veszélyhelyzet kihirdetésekor Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanáccsá alakult át, és különleges feladatokat látott el.

Felidézte, hogy a háború kitörésekor öt határátkelőhelyen fogadták a menekülteket, valamint egy úgynevezett tranzitpontot alakítottak ki a BOK-csarnokban, ahol ellátást, segítséget kaptak az emberek. Ismertetése szerint 1,5 millió menekült jött át Magyarországra, ebből több mint hétszázezren kaptak ellátást; 71 ezer embernek a szállítását, 83 ezernek a szállását oldották meg, 5400 menekült kapott egészségügyi ellátást, és 5700 tonna élelmiszert, ruhát, egészségügyi felszerelést osztottak szét.

A miniszterelnök-helyettes köszöntet mondott a honvédségnek, a rendőrségnek, a katasztrófavédelemnek, valamint az önkormányzatoknak, a kormányhivataloknak és a karitatív szervezeteknek a menekültek ellátásáért. Külön kiemelte az önkéntesek segítségét, mint mondta:

A magyar kormány adhat pénzt, koordinálhat, de ha nincsenek önkéntesek, akkor semmi nem működik.

Semjén Zsolt elmondta azt is, hogy 56 ezer embernek állítottak ki menedékes papírt, 258 ezernek ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást adtak ki, és a MÁV több mint 1,1 millió ingyen vonatjegyet állított ki a menekülteknek. Kitért arra is, hogy 25 ezer ukrán gyerek táborozását tették lehetővé az elmúlt években az Erzsébet-táborokban, valamint a Rákóczi Szövetség és a karitatív szervezetek segítségével. A közoktatásban ötezer ukrán gyerek tanul, és a kormány biztosította számukra a pluszórákat, az ukrán nyelvtanulást és a felzárkózás lehetőségét is.

A politikus köszönetet mondott a kárpátaljai magyarságnak tett szolgálatért is, mint mondta: fontos látni, hogy ők nem menekültként jöttek, hanem hazajöttek; ők itthon vannak. Hozzátette: a kormány és a karitatív szervezetek segítségének köszönhetően a háború során egyetlen kárpátaljai magyar iskolát sem kellett bezárni.

Karitatív tevékenység nyújtásáért oklevelet vehetett át

  • a Katolikus Karitász,
  • a Magyar Református Szeretetszolgálat,
  • a Magyar Máltai Szeretetszolgálat,
  • a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet,
  • a Baptista Szeretetszolgálat és
  • a Magyar Vöröskereszt.

Elismerésben részesült Mészár Erika, Budapest Főváros Kormányhivatala főigazgatója és Kovács Norbert, a BOK-csarnok létesítményfejlesztési és -üzemeltetési vezérigazgató-helyettese. Az okleveleket Semjén Zsolt, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára adta át.

 

Borítókép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédet mond a karitatív tevékenység nyújtásáért adományozott oklevelek átadásán (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu