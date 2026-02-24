Semjén Zsolt: Történelmi tett volt az ukrán háborús menekültek ellátása

A háború miatt Ukrajnából elmenekültek gyors és szakszerű magyarországi ellátása heroikus munka, történelmi tett volt – jelentette ki Semjén Zsolt a karitatív tevékenység nyújtásáért adományozott oklevelek átadásán Budapesten.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (b2) és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (b) karitatív tevékenység nyújtásáért adományozott okleveleket ad át a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Tükörtermében. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A miniszterelnök-helyettes az ukrajnai háború kitörésének negyedik évfordulóján tartott rendezvényen leszögezte:

legyen bármilyen is az ukrán–magyar viszony, az semmilyen módon nem befolyásolhatja az Ukrajnából menekülők ellátását, akik minden segítséget megkapnak.

– Attól, hogy Magyarország és Ukrajna között olyan a viszony, amilyen, hogy a Zelenszkij-rezsim és a magyar kormány között konfliktus van, az egy dolog. De ez semmilyen módon nem érintheti az Ukrajnából menekülő embereket, mivel nekik semmilyen bűnrészességük nincsen ebben – hangsúlyozta. – Aki Magyarországra menekül, az biztonságban van – jelentette ki a kereszténydemokrata politikus, megjegyezve, hogy nem vizsgálják a menekültek katonakötelezettségét sem,

tehát Magyarország senkit nem fog visszaadni Ukrajnának, hogy egy olyan háborúba küldjék, amelyben nem akar meghalni.

Semjén Zsolt köszönetet mondott a Karitatív Tanácsnak, amely a háború kitörésekor és a veszélyhelyzet kihirdetésekor Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanáccsá alakult át, és különleges feladatokat látott el.

Felidézte, hogy a háború kitörésekor öt határátkelőhelyen fogadták a menekülteket, valamint egy úgynevezett tranzitpontot alakítottak ki a BOK-csarnokban, ahol ellátást, segítséget kaptak az emberek. Ismertetése szerint 1,5 millió menekült jött át Magyarországra, ebből több mint hétszázezren kaptak ellátást; 71 ezer embernek a szállítását, 83 ezernek a szállását oldották meg, 5400 menekült kapott egészségügyi ellátást, és 5700 tonna élelmiszert, ruhát, egészségügyi felszerelést osztottak szét.

A miniszterelnök-helyettes köszöntet mondott a honvédségnek, a rendőrségnek, a katasztrófavédelemnek, valamint az önkormányzatoknak, a kormányhivataloknak és a karitatív szervezeteknek a menekültek ellátásáért. Külön kiemelte az önkéntesek segítségét, mint mondta:

A magyar kormány adhat pénzt, koordinálhat, de ha nincsenek önkéntesek, akkor semmi nem működik.

Semjén Zsolt elmondta azt is, hogy 56 ezer embernek állítottak ki menedékes papírt, 258 ezernek ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást adtak ki, és a MÁV több mint 1,1 millió ingyen vonatjegyet állított ki a menekülteknek. Kitért arra is, hogy 25 ezer ukrán gyerek táborozását tették lehetővé az elmúlt években az Erzsébet-táborokban, valamint a Rákóczi Szövetség és a karitatív szervezetek segítségével. A közoktatásban ötezer ukrán gyerek tanul, és a kormány biztosította számukra a pluszórákat, az ukrán nyelvtanulást és a felzárkózás lehetőségét is.