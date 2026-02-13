Rendkívüli segítséget kapott Ukrajna Magyarországtól

A Katolikus Karitász csütörtökön a nemzetközi szolidaritás jegyében humanitárius segítséget juttatott el az ukrán Katolikus Karitásznak a lakosság megsegítésére: 32 áramfejlesztőt, valamint tízmillió forint támogatást – közölte a szervezet pénteken.

Fény és meleg a télben: Segítsünk együtt az áram nélkül maradt családok ezreinek! (Fotó: MTI)

A közlemény szerint a villamosenergia-hálózatot ért háborús károk és támadások következtében Ukrajna több térségében súlyosbodtak az áramellátási nehézségek, a tartós hidegben a gyakori áramszünetek veszélyeztetik a fűtést, a vízellátást és a mindennapi élet alapvető feltételeit.

A segélyszállítmányt Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója személyesen adta át, jelenlétével a gyors, célzott segítségnyújtás fontosságára kívánta felhívni a figyelmet a téli vészhelyzeti időszakban − fogalmaztak.

Kifejtették, hogy a háborús helyzet okán sok helyen naponta ismétlődő áramkimaradások nehezítik az életet Ukrajna-szerte. Az ellátási zavarok miatt akadozhat a fűtés és a vízellátás, ami különösen megterhelő a hideg évszakban. Nyugat-Ukrajnában a jelentések szerint helyenként mínusz 20 fok körüli hidegben kell helytállnia a lakosságnak − tették hozzá.

A Katolikus Karitász mindenkinek igyekszik segítséget nyújtani (Fotó: MTI fotószerkesztőség

A szállítmány részét képező 32, 5,5 kW-os lakossági generátor a legsürgetőbb időszakban nyújthat segítséget a legalapvetőbb áramellátás biztosításában. A tízmillió forintos pénzadományt – amelynek nagy részét a Kaposvári Egyházmegye gyűjtötte össze, és amelyet a Katolikus Karitász kiegészített – a szervezet a 32, közel 10 millió forint összértékű generátorral együtt azonnal útnak indította – írták.

A támogatást pénteken adták át Lembergben (Lviv) az ukrán Katolikus Karitász munkatársainak, hogy azonnal eljuthasson a leginkább rászorulók részére, főként Kijevbe.

Az átadás során Zagyva Richárd országos igazgató kiemelte: – Óriási jelentősége van egy ilyen összefogásnak. A magyar adományozók néhány nap alatt olyan nagy összeggel segítettek, hogy azt már itt, Ukrajnában át is tudtuk adni, áramfejlesztőkkel kiegészítve. Így a támogatás különösen gyorsan megérkezhetett: a dermesztő, fagypont alatti hidegben áram és víz nélkül maradt családoknak és idős embereknek azonnali segítséget és reményt jelentett. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett benne”.