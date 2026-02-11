semjén zsoltjohannita rendisten

Semjén Zsolt: A Johannita Rend pótolhatatlan érték a magyarság és Európa számára

A miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta: a közösség nem pusztán karitatív szervezet, hanem egyházi valóság, amely lelki többletet ad a társadalomnak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 22:04
Semjén Zsolt Forrás: Facebook
A Johannita Rend egyszeri és megismételhetetlen a maga sok évszázados történetével, olyan különleges értékgazdagság, amit rajta kívül senki más nem tud adni a magyarságnak és Európának – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a rend új központjának átadásán szerdán Budapesten.

Semjén Zsolt úgy fogalmazott:

a Johannita Rend nem egy karitatív NGO-nak és egy hagyományőrző egyesületnek a kombinációja, hanem lényegét jelentően egyházi valóság.

Rámutatott: a rend elsődleges karizmája a hit védelme, „Isten jele a világban, tanúságtétel Jézus Krisztusról".

Nem véletlen, hogy a rend Keresztelő Szent János nevét viseli, ahogy ő előfutár volt, ugyanez a küldetése a Johannita Rendnek is, hogy bemutassa a világnak Jézus Krisztust – mondta.

Semjén Zsolt közösségi oldala

A miniszterelnök-helyettes kiemelte:

a rend amellett, hogy egyházi, karitatív rend is, de nem pusztán azért karitatív rend, hogy az államigazgatás szociális hiányosságait pótolja, hanem lelki többletet biztosít. 

A Johannita Rendben van egy olyan plusz, amit semmilyen rotary klub vagy pszichológus nem adhat, ez az evangélium többlete – mondta.

Felidézte,

 a rend az iszlám hódítással szemben védte a keresztény civilizációt, amire büszkék lehetünk, történelme elválaszthatatlanul összeforrt Magyarország történelmével.

Kitért arra is, hogy nemesi hagyományú rendről van szó, amelynek családtörténeti hagyománya fontos a nemzettudat szempontjából is, hiszen a magyar nemzet története azonos a magyar családok történetének összességével.

Semjén Zsolt köszönetet mondott a rend által a legnehezebb helyzetben lévő nemzetrésznek, Kárpátaljának, és korunk egyik legsúlyosabb ügyének, a demenciában szenvedőknek nyújtott segítségéért.

Az MTI-hez eljuttatott háttéranyag szerint a Szent Jánosról elnevezett Jeruzsálemi Ispotályos Lovagrenddel (a Johannita Rend) 2014-ben kötött megállapodás értelmében Magyarország kormánya vállalta, hogy segítséget nyújt a Johannita Rend kijelölt szervezeteinek méltó elhelyezéséhez. A rend 900 év óta a keresztyén hit alapján folytat karitatív és emberbaráti „ispotályos" tevékenységet a betegek, a szegények, az elesettek érdekében. 

Az új rendi központban a rászorulók megsegítését célzó programok kidolgozása és szervezése mellett kulturális és hitéleti előadások megtartását is tervezik.

A johannita közösség évről évre növekszik: világszerte több mint négyezer lovagja, több tízezer munkatársa és önkéntese van. A rend számtalan területen, több szervezettel segíti az elesett embereket, kórházakat, idősotthonokat, szociális intézményeket, óvodákat, iskolákat fenntartva és támogatva – írták.

Borítókép: Semjén Zsolt (Forrás: Facebook)


