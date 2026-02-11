szentkirályi alexandramagyarországimf

Szentkirályi Alexandra: Biztos, hogy nem hozzuk vissza az IMF-et Magyarországra + videó

A Fidesz budapesti elnöke szerint a brüsszeli pénzügyi elitnek régóta az a baja a magyar vezetéssel, hogy megadóztatják a bankokat és a nagyvállalatokat, a bevételeket pedig a magyar emberekre fordítják.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 19:13
Szentkirályi Alexandra Forrás: Facebook
– Visszafogadjuk az IMF-et Magyarországra? Biztos, hogy nem! – mondta Szentkirályi Alexandra közösségi oldalára feltöltött videójában. Úgy fogalmazott: a brüsszeli pénzügyi elitnek ugyanaz a baja velünk már régóta, hogy megadóztatjuk a bankjaikat és cégeiket, a pénzt pedig a magyarokra költjük.

– Így döntöttünk a 2010-es években, és ugyanígy döntenénk ma is

 – tette hozzá.

A politikus arról is beszélt, hogy a „tiszás közgazdász házaspár”, Kéri László és Petschnig Mária Zita azt mondta,

 Magyar Péternek vissza kellene hoznia az IMF-et, ha kormányra kerülne.

– Mi ebből nem kérünk! Amíg mi maradunk kormányon, Magyarországra fordítjuk a magyarok pénzét. Ezért is a Fidesz a biztos választás – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)


